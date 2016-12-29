Комиссия назвала техническую неисправность причиной катастрофы Ту-154

Дата публикации: Сегодня, 12:57

Глава Минтранса России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявил, что на борту самолета, очевидно, нештатно сработала техника. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

Подъем обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ со дна Черного моря.Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

«Самолет при ударе о водную поверхность и, в последующем, о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», — добавил он. Соколов также призвал воздержаться от распространения любых версий по катастрофе Ту-154 до окончательного объявления результатов работы комиссии.

В Минобороны заявили, что окончательные выводы по причинам катастрофы самолета будут сделаны не ранее, чем через 30 суток.

Ранее в четверг стало известно, что третий бортовой самописец самолета Ту-154 поврежден. Состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное, их анализ проводится в Москве.

29 декабря источник в силовых структурах сообщил о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море. Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Источник: Лента.ру

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Военные допустили версию теракта путем механического воздействия на Ту-154

Следствие не исключает версию теракта на борту упавшего самолета Минобороны Ту-154 в виде механического воздействия. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, передает ТАСС.

«Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом», — пояснил он, подчеркнув, что, хотя версия теракта не исключается, она не рассматривается среди основных.

Байнетов рассказал, что предварительные расшифровки записей черного ящика позволили сделать вывод, что взрыва на борту не было. «Но теракт — это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», — добавил представитель Минобороны.

Эту информацию подтвердил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявив, что версия теракта со взрывом не нашла подтверждения.

Ранее в тот же день Соколов сообщил, что, согласно основной версии, причиной падения самолета стала техническая неисправность. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны не ранее чем через 30 суток.

Утром 29 декабря источник в силовых структурах сообщил о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Источник: Лента.ру