Балтийским странам нечего опасаться изменения курса США...

Дата публикации: Сегодня, 10:44

Отношения между США и Балтийскими странами сейчас, возможно, важнее, чем за долгое время, сказал во вторник находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн.

«Мой месседж, от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранить американские присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев , которые сейчас находятся с нами в Афганистане», - сказал Маккейн на прошедшей в Таллинне совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции.

«11 сентября (2001 года) произошло нападение не на Эстонию , а на США. Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на нападение на США», - добавил сенатор.

«Мой месседж: в то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, продолжается агрессия в Крыму и Восточной Украине и сохраняется угроза для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени», - сказал Маккейн в ответ на вопрос, каков его месседж в том, что касается безопасности Балтийских стран и сотрудничества между США и Балтийскими странами.

"То, что я и мы в составе двухпартийной делегации США привезем по своему возвращению домой, - это то, что следует сохранять здесь постоянное, ротируемое и постоянное американское присутствие, которое осуществляло бы обучение и работу совместно с эстонской армией», - сказал Маккейн.

"Я считаю, что политика России - это вызов нам сделать более тесным сотрудничество США, союзников по НАТО и Эстонии ",- сказал сенатор.

"Я расцениваю пребывание здесь в Эстонии американских солдат сигналом, что мы верим в то, во что верил и Рональд Рейган — в мир посредством силы. Лучший путь удержать Россию от силового поведения — сильная и вызывающая доверие армия и крепкий альянс НАТО, в котором Эстония составляет очень значительную часть",- сказал сенатор.

Маккейн на пресс-конференции также одобрительно отозвался об Эстонии в связи с тем, что страна направляет на оборону 2 процента ВВП, и призвал другие страны альянса делать то же самое. Поблагодарил также сенатор Эстонию и за теплый прием американские солдат.

Сенатор подчеркнул, что Балтийским странам нечего опасаться изменения политического курса США после вступления 20 января в должность нового президента США.

"Думаю, что им бояться нечего. Я убежден, что НАТО является одним из крупнейших успехов в истории, и я не верю, что это может измениться или меняется",- сказал Маккейн.

"Убежден и уверен, что наши отношения США и НАТО останутся прежними. Разумеется, мы побуждаем других партнеров НАТО выполнять цель двухпроцентного барьера, чтобы мы могли сообразовываться с политикой России, которая становится в своем регионе все агрессивнее ",- сказал Маккейн.

Во вторник командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас вручил председателю комитета по военным делам сената США Маккейну Крест Сил обороны Эстонии за заслуги в связи с его вкладом в обеспечение безопасности Эстонии .

В составе прибывшей во вторник в Эстонию с двухдневным визитом делегации влиятельных сенаторов США, которую возглавляет республиканец Джон Маккейн, республиканцы Линдси Грэм и Эми Клобучар. Делегация сенаторов США также посетит Латвию , Литву , Украину, Грузию и Черногорию.

BNS