В Нарве победу с большим перевесом одержала Центристская партия

Дата публикации: Сегодня, 09:26

В городе Нарва победу на местных выборах с большим перевесом одержала Центристская партия; в городское собрание проходит также избирательный союз Meie Narva — Наша Нарва.

Центристская партия получила в Нарве 14 163 голоса избирателей, что составило 66,8 процента всех поданных в городе голосов. Избирательный порог преодолел также союз Meie Narva, собравший 4942 голоса (23,3% поддержки).

Союз Эдгара Сависаара в Нарве получил 967 häält (4,6%), союз Patriot — 637 голосов (3%), Партия реформ 281 голос (1,3%) и IRL - 198 голосов (0,9%).

Центристская партия по итогам выборов получила 23 мандата в городском собрании и союз Meie Narva — 8 мест.

Местные выборы в Эстонии вновь выиграла Центристская партия

Местные выборы в 2017 году, наряду с Таллинном еще и в масштабах Эстонии вновь выиграла Центристская партия, которая получила 27,3 процента всех поданных избирателями голосов.

По всей Эстонии за различных кандидатов от Центристской партии проголосовали в общей сложности 159 118 человек, что составило 27,3% всех поданных избирателями голосов.

Различные избирательные союзы собрали по всей Эстонии чуть меньше - 156 048 голосов или 26,8% всех голосов.

Партия реформ получила поддержку 113 672 избирателей и 19,5% всех поданных в Эстонии голосов.

Социал-демократическая партия получила поддержку 10,3% голосов или 60 309 избирателей.

IRL по всей Эстонии поддержали 46 435 голосов или 8 процентов избирателей.

За EKRE проголосовали 39 325 избирателей, что составило 6,7 процента всех поданных в Эстонии голосов.

Поддержка остальных партий оказалась ниже пятипроцентного порога.

Итоговые показатели выборов по партиям:

Список Голоса % голосов Центристская партия 159 118 27,3% Избирательные союзы 156 048 26,8% Партия реформ 113 672 19,5% Социал-демократическая республика 60 309 10,3% Союз Отечества и Res Publica 46 435 8,0% Консервативная народная партия 39 325 6,7% Партия зеленых Эстонии 4 670 0,8% Независимые кандидаты 2 560 0,4% Объединенная Левая партия Эстонии 1 130 0,2%

BNS