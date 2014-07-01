На выборах проголосовали 53,2 процента избирателей

Дата публикации: Вчера, 22:04

В этом году на выборах местных самоуправлений проголосовали 53,2 процента обладающих правом голоса жителей страны, на прошлых выборах этот показатель составил 57,6 процента, а в 2009 году 60,4 процента.

Только в Выруском уезде явка избирателей превысила 60 процентов — там она составила 60,1 процента, а в остальных регионах она составила менее 50 процентов.

Уезды, города Последние данные Харьюмаа 57.4% Хийумаа 53.6% Ида-Вирумаа 46.7% Йыгевамаа 59.9% Ярвамаа 54.9% Ляэнемаа 57.3% Ляэне-Вирумаа 53.5% Пылвамаа 56.5% Пярнумаа 50.6% Рапламаа 50.2% Сааремаа 49.3% Тартумаа 56.3% Валгамаа 56.6% Вильяндимаа 53.1% Вырумаа 60.1% Таллинн 53.6% Тарту 49.4% Электронные голоса 16.9% Всего 53.2%

BNS