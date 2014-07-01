В 20 часов закрылись избирательные участки по выборам местных самоуправлений

Дата публикации: Вчера, 21:45

В воскресенье в 20 часов закрылись избирательные участки по выборам 79 местных самоуправлений.

Все избирательные участки были открыты с 9 до 20 часов, голосовать в воскресенье можно было только на избирательном участке по месту жительства. Поданный во время предварительного голосования голос изменить было нельзя.

В предварительном голосовании на местных выборах приняли участие 27,8 процента избирателей. Электронным путем проголосовали 186 034 человека, на избирательных участках 120 474 человека.

В связи с нарушением здоровья или иными проблемами проголосовать можно было и дома. Для этого следовало подать письменное заявление в избиратеьный участок по месту жительства или вызвать урну для голосования домой по телефолну не позднее 14 часов.

BNS