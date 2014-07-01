В первый день в Эстонии проголосовали почти 30 000 человек

Дата публикации: Сегодня, 09:31

В первый день электронного голосования в интернете и предварительного голосования на участках на очередных муниципальных выборах в Эстонии к 20 часам 5 октября проголосовали 29 894 избирателя.

На открытых по всей Эстонии в уездных центрах участках проголосовали 6103 человека и посредством интернета свой голос отдали 23 791 избиратель.

Об этом сообщила в четверг BNS Государственная служба по организации выборов.

На девяти открытых в Таллинне участках в четверг проголосовали 3664 человека и на шести участках в Тарту — 1207 избирателей. Самой массовой явка избирателей была на участке в торговом центре Centrum в столичном районе Ласнамяэ — здесь в течение дня проголосовали 618 человек.

Четыре года назад, на предыдущих местных выборах, к вечеру первого дня в предварительном голосовании приняли участие 4215 человек на участках в уездных центрах и 15 240 посредством интернета.

Электронное голосование началось в 9 часов 5 октября и закончится в 18 часов 11 октября. Электронное голосование проходит круглосуточно.

«Для электронного голосования необходимо посетить сайт www.valimised.ee. Для этого нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта или mobiil-ID и PIN-коды. При помощи смартфона проголосовать нельзя, но можно проверить, корректно ли был принят уже отданный голос», - пояснили в комиссии.

В уездных центрах можно проголосовать с 5 по 8 октября с 12 до 20 часов. «В уездных центрах могут голосовать все, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их девять, а в Тарту – шесть», – сказал Винкель.

Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах, чтобы людям было удобнее добраться до места голосования. Информация об избирательных участках уездных центров доступна по адресу www.valimised.ee<https://okas.riigikogu.ee/,DanaInfo=www.valimised.ee+>, а также через приложение с картой на сайте valimised.rahvastikuregister.ee.

Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет с 9 по 11 октября. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

BNS