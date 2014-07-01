Кандидаты о будущем нарвской молодежи: встретились, поговорили

Дата публикации: Сегодня, 17:45

В ходе политических дебатов на тему «Молодежь и образование», состоявшихся 19 сентября в Ида- Вирумааском центре профессионального образования, слово «молодежь» было произнесено множество раз.



Дискуссия не ответила на вопрос: надо ли там наращивать имеющееся или его развивать?Сергей Трохачев

Представители всех идущих на выборы политических объединений ознакомили аудиторию со своим видением перспектив для молодых нарвитян.

В дебатах участвовали Яна Кондрашова (Избирательный союз «Наша Нарва»), Валентина Гурова (IRL), Антс Лийметс (Партия реформ), Александр Ефимов (Центристская партия), Станислав Максимов (Избирательный союз «Патриот») и Станислав Пупкевич (Избирательный союз Эдгара Сависаара в Нарве).

Редактор нарвской студии ERR и ведущий Михаил Комашко для начала предоставил каждому участнику по 2 минуты для краткого изложения молодежной повестки своей партии.

Антс Лийметс высказался за расширение образовательного пространства, сообщив, что в планах партии строительство «колледжа прикладной и спортивной медицины».

Яна Кондрашова заострила внимание на организации сезонных заработков и на планируемом создании специальной площадки для занятий активными видами спорта.

Станислав Пупкевич предложил интенсивнее развивать инфотехнологии, в том числе и за счет обмена опытом с Санкт-Петербургом, а также создать новый творческий центр. Александр Ефимов сосредоточился на вполне успешной работе уже имеющихся объединений по интересам, а также спортивных школ, подчеркнув, что Нарва - единственный город в Эстонии, где сохраняются муниципальные учреждения такого типа.

Отчасти с ним согласилась Валентина Гурова, заметив, что существующие возможности достаточно перспективны, необходимо только поддерживать высокий профессионализм в образовании. Станислав Максимов предложил активнее привлекать молодежь к участию в различных форумах с целью само- идентификации.

Как удержать молодых специалистов и что предлагается для создания «умных» рабочих мест?

Таковы были основные вопросы дискуссии, и все участники признали ситуацию кризисной. В категорию молодежи, как известно, попадают люди от 7 до 26 лет. Говорили в основном о подростках, которым исполнилось 16 лет и которые впервые в этом году получили право голосовать на выборах, а также о вполне взрослых юношах и девушках, окончивших школу. Прозвучала идея возвращения к контрактной системе, когда выпускники вузов, твердо намеренные перебраться за рубеж, должны возвращать деньги за обучение (Гурова). Разумеется, говорилось о необходимости достойных зарплат (Ефимов), о реорганизации традиционных курсов по интересам (Кондрашова), о более активном привлечении молодежи уже вплоть до 36 лет к мозговым штурмам, чтобы «идентифицироваться и реализовать себя в жизни» (Максимов).

Сохранять или приумножать?

В ходе дебатов четко обозначились две позиции. Александр Ефимов, Валентина Гурова и отчасти Антс Лийметс считают, что надо, прежде всего, развивать те институты, которые уже есть и успешно работают. Яна Кондрашова, Станислав Пупкевич и Станислав Максимов ратуют за быстрейший прогресс, с каковой целью предусматривается строительство новых объектов или решительная переориентация существующих учреждений на ультрасовременные компьютерные технологии.

В связи с этим возник вопрос, как улучшить имидж города. По мнению Пупкевича, это сложная задача, особенно если учесть, что в городском собрании есть депутаты, привлекавшиеся к суду. Выход - в предельной открытости и прозрачности власти, которая должна регулярно позиционировать себя не только на местных, но и на общереспубликанских эстоноязычных теле- и радиоканалах.

О чем не было сказано

Участники дебатов так и не представили самого главного — анализа сложившегося положения, подкрепленного надлежащими цифрами. Между тем, хотелось бы для начала узнать, сколько в городе всего молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет. Далее, сколько из них занимается в двух спортивных школах, а также в 17 спортивных клубах и сколько — в школах по интересам. Наконец, как ни печально, каков процент наркоманов, которых уже не привлечь ни к какому образу жизни. И вот когда мы разберемся с цифрами, появится целостная картина, которая и подскажет, стоит ли умножать сущности без необходимости или направить энергию на сбережение и творческое развитие того, что уже есть, а это — немалый резерв.

То есть, в строгом смысле слова дебаты, предполагающие интеллектуальные дуэли, не получились, так как участники заранее не вооружились аргументами. Косвенно это подтвердилось и полупустым залом, где присутствовало не более десятка молодых людей, непосредственных адресатов заявленной темы.

Сергей Трохачев