Около трети молодых людей поддерживает SDE

Дата публикации: Сегодня, 12:42

В сентябре около трети молодых людей (в возрасте до 35 лет) поддержало Социал-демократическую партию сообщается в проведенном фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследовании популярности партий.

Популярность SDE в возрастной группе о 35 лет составила 30,7 процента, Партии реформ 28,5 процента, Центристской партии 16,8 процента, Консервативной народной партии (EKRE) 12 процента и Свободной партии 6,4 процента. Ниже 5-процентного электорального барьера оказались Союз Отечества и Res Publica (IRL), набравшая 2,5 процента, популярность Партии зеленых Эстонии составила 2,3 процента, Партии народного единства 0,5 процента, а Партии независимости Эстонии 0,3 процента.

В возрастной группе 35-50 лет популярнее всего оказалась EKRE (25,1 процента). За ней следуют Партия реформ (24,6 процента), Центристская партия (23 процента), SDE (14,3 процента) и Свободная партия (5,3 процента). Электоральный барьер не прошли IRL (4 процента), Партия зеленых Эстонии (2,3 процента) и Партия независимости Эстонии (1,4 процента).

В возрастной группе старше 50 лет популярнее всего Центристская партия (27,4 процента). Популярность партии реформ составила 24,6 процента, EKRE 14,5 процента, SDE 13,7 процента, IRL 9,2 процента, а Свободной партии 6,6 процента. Электоральный барьер не прошли Партия зеленых Эстонии (2 процента), Партия независимости Эстонии (1,3 процента) и Партия народного единства (0,9 процента).

Всего в период с 8 по 14 сентября фирма Kantar Emor опросила в интернете 1206 обладающих правом голоса граждан в возрасте 18-74 года.

BNS