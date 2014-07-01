Кандидатом не стать заключенному, на остальные случаи - воля избирателя

Дата публикации: Сегодня, 10:16

Городской секретарь Антс Лийметс и по совместительству член избирательной комиссии по выборам в состав Нарвского горсобрания рассказал журналистам на традиционном инфочасе, что после проверки поданных заявлений в Нарве осталось 207 кандидатов в городское собрание.

Два человека из списка Э.Саависаара не имели нарвской прописки, ещё один - член союза «Наша Нарва» сама сняла свою кандидатуру. Таким образом, за внимание горожан поборются 6 избирательных союзов и 207 кандидатов. Из них 100 человек идут по списку Центристской партии (беспартийных из них – 31%), 60 кандидатов выставляет блок «Наша Нарва», 24 кандидата баллотируются по списку Э. Саависаара, 10 - от Партии реформ, 8 человек – новички в политике, идущие от избирательного союза «Патриот», и наименьшее число кандидатов, всего пять, представил союз IRL.

По оценке городского секретаря, если исходить из процентного соотношения, Центристская партия может вполне рассчитывать не менее чем на половину мест в горсобрании.

В прошлый раз, в 2013 году, свои кандидатуры выставляли 185 человек, а в 2009 – 271, так что нынешнее число вполне себе среднее.

Традиционно для «города ткачих» среди кандидатов много женщин – 43%. По словам Антса Лийметса, в Нарве среди местных депутатов всегда было больше представительниц прекрасного пола, чем в среднем по республике. Независимых кандидатов, в отличие от прошлых лет, в этом году нет.

- Это нормально, в городе с населением 59 тысяч независимому кандидату крайне сложно попасть в горсобрание, поэтому проще найти единомышленников и объединиться в союз, - полагает он.

Большинство нарвских кандидатов имеет высшее образование – 71%, самый высокий процент таких людей среди центристов, в числе которых много руководителей городского уровня.

Депутаты с «прошлым»

Многих горожан волнует вопрос относительно осужденных людей, в настоящем или прошлом. Какова позиция Закона о выборах в отношении таких людей, спрашивают нарвитяне.

- По закону они имеют право выставлять свою кандидатуру. Участвовать в качестве кандидата на выборах запрещено только людям, имеющим уголовное наказание и отбывающим срок в местах лишения свободы, так как у них нет возможности представлять избирателям свою программу. В то же время, согласно закону, если член городского собрания получает уголовное наказание, то он незамедлительно должен быть исключен из числа депутатов. Так, Фёдор Овсянников должен быть исключён из нынешнего состава горсобрания, потому что в отношении него вступило в силу решение суда, но кандидатом в депутаты он быть может. Теперь возникает вопрос: а может ли он быть депутатом нового созыва? Если судить буквально по написанному в законе, то да, ведь он уже один раз будет лишён статуса депутата, и если избиратели его выберут, то это уже будет история «с чистого листа». Полагаю, что смысл закона всё же состоит в том, что человек, имеющий действующее уголовное наказание, не должен быть членом горсобрания. Но что получится в итоге, комментировать не берусь, так как подобных прецедентов в Эстонии я не помню. Если Ф.Овсянников или А. Филиппов будут избраны, у нас будет 7 дней для выяснения ситуации и принятия решения, - высказал свою точку зрения городской секретарь.

По его словам, с А. Моисеевым ситуация ясна: он был осуждён, но его наказание - погашено, поэтому никаких вопросов к его участию в выборах нет, это вопрос выбора избирателей. В отношении А. Ефимова ещё нет решения Госсуда, но, если решение о наказании вступит в силу после выборов, то ему придётся покинуть ряды депутатов.

Э-голосование состоится

6 сентября Республиканская избирательная комиссия выслушала мнения экспертов и приняла решение, что электронное голосование на местных выборах пройдет согласно закону и по плану. Городской секретарь сам пользуется такой возможностью и полагает, что благодаря такому виду голосования в выборах принимает участие большее число избирателей, что является целью демократии. А у надзирающих органов есть технические способы отслеживать подозрительные компьютеры, с которых происходит неоднократное голосование.

Софья Боборенко