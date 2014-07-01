Список кандидатов в Нарвское горсобрание начнется с представителей "Нашей Нарвы"

Дата публикации: Вчера, 10:47

Нарвская избирательная комиссия определила сегодня путем жребия регистрационные номера кандидатов в депутаты Нарвского городского собрания. Первыми в списке кандидатов будут идти представители избирательного союза "Наша Нарва". Об этом в пятницу сообщил портал новостей вещания rus.err.

Нарвской избирательной комиссии представили списки кандидатов на выборы в органы местного самоуправления три партии и три избирательных союзов.

Всего было представлено 210 кандидатов на 31 место в горсобрании, однако избирательная комиссия оставила в списках 207 претендентов.

У двух человек из "Списка Сависаара" - Александры Даниловой и Кристины Кенюх - отсутствовала по состоянию на 1 августа прописка в Нарве, а представительница "Нашей Нарвы" Сильви Эрро отказалась баллотироваться по собственному желанию.

Центристов среди кандидатов оказалось больше всех - 100 человек. В "Нашей Нарве" осталось 60 человек, в "Списке Сависаара" - 24.

Также зарегистрированы 10 реформистов, 8 представителей избирательного союза "Патриот" и 5 человек, идущих по списку партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Затем состоялась жеребьевка, в результате которой стала известна очередность избирательных списков.

Первый номер достался избирательному союзу "Наша Нарва", второй - партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), третий - Партии реформ, четвертый - Центристской партии, пятый - избирательному списку "Патриот", шестой - "Списку Сависаара".

Под номером 101 на выборы пойдет Катри Райк - кандидат в мэры от "Нашей Нарвы".

BNS