Обращение к кандидатам в депутаты нарвского городского собрания от Центристкой партии

Выборы 2017Обращение к кандидатам в депутаты нарвского городского собрания от Центристкой партии
Действующий депутат Нарвского горсобрания и кандидат в депутаты следующего созыва от избирательного союза "Meie Narva" Владимир Изотов направил кандидатам от Центристской партии открытое письмо, в котором поднимает тему, широко обсуждаемую сегодня в городе: присутствие в списках кандидатов людей, имеющих конфликты с законом. Сегодня мы публикуем это послание, и готовы разместить на сайте пояснения противоположной стороны, если таковые появятся.
Депутаты горсобрания Нарвы за работой. Фото из архива "ВП"
Уважаемые кандидаты в депутаты в нарвское горсобрание от Центристкой партии!
5 сентября все участвующие в выборах политические партии и избирательные союзы предоставили списки своих кандидатов в центральную комиссию. Скандальные новости из газет и интернет-порталов вокруг названных персон приковали внимание горожан к «нечистым» фамилиям, которые на слуху сегодня у каждого нарвитянина. Шутка ли? Но предводитель «нечистых» гордо заявляет, что «100 кандидатов - это подарок Эстонии к столетию».
От имени команды избирательного союза «Наша Нарва» хочу обратиться ко всем «записанным» волею Вождя в список Центристской партии к предстоящим выборам в местное самоуправление Нарвы. Предвыборная подготовка и работа с населением первых номеров списка, частью которого Вас заставили стать, напоминает бандитские 90-ые. Сегодня ни для кого в городе не секрет, как формируется такой список. Мы знаем, что едва ли не большинство представленных в списке людей вынуждены опубликовать свои фамилии в столь сомнительном списке исключительно под угрозой потери рабочего места. Нарвская история помнит примеры, как расправляются в партии с неугодными и непокорными. Яркие примеры недавних лет – Тамара Луйгас, кто в 2012 году будучи директором Департамента горимущества и хозяйства подготовила и вынесла на заседание управы проект распоряжения об отчислении Овсянникова из комиссии по поставкам.. Ну что ж, подарок горячо любимой республике прямо от души - запуганные и додавленные 100 нарвских душ! Или же дареному коню в зубы не смотрят, господин Воронов?
Да и к чему вообще такая любезность и лицемерие? С каких пор правящая элита снизошла до подарков государству? Предвыборная оттепель? Задумайтесь, ведь даже школьники уже не верят в светлое будущее в Нарве и перемены к лучшему. В отсутствии перспективы получить образование, найти достойную работу и получать конкурентоспособную зарплату покидают родной город целыми классами. Мы просто обязаны вернуть доверие нарвской молодежи!
В Нарве, в таком привлекательном и удобном для бизнесменов и иностранных инвесторов городе, уже который год мы наблюдаем полную стагнацию. Экономический рост, меры по борьбе с безработицей, развитие городской инфраструктуры? Нет, мы о таком не слышали. А в то же время другие города стремительно развиваются, превращаются в туристические, образовательные, исторические центры, что привлекает не только туристов, но и уставших от застоя, обмана и воровства в городской власти нарвитян.
И ведь, действительно, простому горожанину с окладом, равном минимальной государственной ставке, некогда разбираться в непопулярных решениях городской элиты. У нарвитян болит голова, как прокормить семью и дотянуть до следующей зарплаты. Но вряд ли центристский Вождь в Нарве испытывает подобные тяготы, ведь на месячный доход господина Воронова 8300 евро в тот же период могут существовать 19 работников с минимальной заработной платой. Не слишком ли много за столь авторитарное управление городом? Народным избранникам нужно направлять своё усердие и полномочия на привлечение дополнительных инвестиций для развития города, а не первыми в очереди стоять у «раздачи» и без оглядки хватать из подконтрольного бюджета.
Просмотрите еще раз список ваших «коллег».
В 2008 - 2011 году Федор Овсянников как член конкурсной комиссии по госпоставкам получал 10-процентные "откаты" от сумм строительных контрактов. Кроме этого, Федор Овсянников обвинялся в требовании взятки с предпринимателя за содействие в получении суммы самофинансирования для участия в проекте, финансируемом из Европейского социального фонда. Федор Овсянников признан виновным в торговле влиянием и преступлении в сфере конкуренции.
Андрей Филиппов, некогда занимавший пост вице-мэра Нарвы по хозяйственным вопросам, октябре-ноябре 2010 года отдал фирме подряд на проведение всех аварийных ремонтных работ на городских объектах без конкурса в обмен на ремонт квартиры его родственника со скидкой и другие льготы для самого чиновника. Андрей Филиппов признан виновным в получении взятки.
В июле этого года Вируский уездный суд признал Александра Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы на сумму в размере около 5000 евро и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Александр Ефимов не счел нужным подать в отставку с поста председателя Нарвского городского собрания.
Месяцем ранее тот же Вируский уездный суд признал бывшего нарвского префекта Артура Пярноя виновным в подделке документов и их использовании. Кроме того, действующий депутат подозревался в присвоении 19 173,49 евро.
В издании «Постимеес» нескольких лет давности писали, что в 2009 году, в разгар судебного разбирательства, еще одна известная горожанам личность Софья Хомякова ушла в отставку по собственному желанию. Тогда городское собрание (а именно коллеги «по цеху»!) приняло решение о выплате ей дополнительной компенсации в виде трех месячных окладов. Мэр Нарвы Тармо Таммисте поддержал инициативу выплаты компенсации и назвал Софью Хомякову «хорошим работником» и «хорошим товарищем». Сегодня «хороший товарищ» возглавляет Целевое учреждение Narva Linna Arendus. Госпожа Хомякова в 2011 году была осуждена за то, что оказывала давление на подчиненного, требуя от него принять заведомо незаконное решение.
В сентябре состоится суд над еще одним кандидатом в депутаты от «Сотни». Руководитель нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяна Корелина предстанет перед судом по обвинению в подделке документов. В случае признания ее виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.
В 2010 году бывший руководитель Нарвского округа Центристской партии Александр Моисеев был осужден на десять месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 100 000 крон комиссару службы экономических преступлений с целью повлиять на ход уголовного разбирательства для вынесения благоприятного для Моисеева решения. Среди тех, кто тогда открыто встал на защиту Александра Моисеева, — его однопартиец, в то время председатель городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин. Сегодня это даже символично.
Уважаемые господа-преступники, кандидаты в депутаты по списку ЦП! Имейте совесть, умерьте аппетиты, денег в бюджете не хватает уже даже на воровство!
Обращаюсь к «вынужденно вписанным» кандидатам. Оглянитесь, какой беспредел и безнаказанность царят в нашем городе! Городом правит нарвская ОПГ, известная своими деяниями далеко за пределами Нарвы. Этому необходимо положить конец. Городу нужна новая власть, честная и прозрачная, готовая работать в интересах горожан и нашей Нарвы!
Вы такие же нарвитяне, как и мы. Грамотные специалисты, образованные и воспитанные достойными гражданами люди, небезразличные жители родного города. Я уверен, что слова «нравственность», «честность», «порядочность» для Вас не пустой звук. Я призываю Вас не поддерживать преступников своей кандидатурой на выборах в октябре 2017. Я призываю Вас отказаться от участия в списке наравне с ворами и положить конец уничтожению Нарвы. Пусть они обещают, а МЫ сделаем!
С уважением,
Владимир Изотов
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