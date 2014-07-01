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Выборы 2017
"Наша Нарва" представит свою программу на Ратушной площади

Дата публикации: Сегодня, 12:01

5 сентября в 12:00 на Ратушной площади избирательный союз ”Наша Нарва” представит предвыборную программу и обнародует свой список, в котором уже более 50 кандидатов, сообщает пресс-служба союза ”Наша Нарва”.

 

"Наша Нарва" представит свою программу на Ратушной площади

 

К союзу присоединились инициативные горожане, которые выступают за динамичное развитие Нарвы и честное городское управление, — сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”Наш Нарва” обещает, что будет работать во имя прозрачного ведения дел в городе, создания новых рабочих мест и развития городской среды. По словам первого номера списка и кандидата на пост мэра Нарвы Катри Райк, список ”Нашей Нарвы”, по всей видимости, будет вторым по числу кандидатов на выборах.

”Эстония начинается с Нарвы, но сейчас Нарва является самым бедным городом в стране, о чем свидетельствуют недавно опубликованные данные о средней заработной плате в городах Эстонии. То, что нарвитяне зарабатывают в среднем на 200 евро меньше, чем в получают люди в других городах Эстонии, несправедливо. Так быть не должно. Поддержка предпринимательства и создание рабочих мест должны стать приоритетом для новой, честной и работающей в интересах горожан власти”, — заявила Катри Райк. ”Нарва — это тоже Эстония”. Именно под этим лозунгом: ”Нарва — это тоже Эстония” объединились кандидаты избирательного союза.

Лидерами списка ”Нашей Нарвы” стали ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, активист и организатор спортивных мероприятий Антон Праткунас, руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, учитель Юрий Рауд, нарвские предприниматели Владимир Изотов и Виктор Шемарин, молодежный лидер и представитель профсоюза Яна Кондрашова.

Союз ”Наша Нарва” был зарегистрирован в избирательной комиссии 21 августа.

 

"Наша Нарва" представит свою программу на Ратушной площади

 

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