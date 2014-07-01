Центристская партия позволит Эдгару Сависаару остаться в рядах организации

Дата публикации: Сегодня, 09:20

Совет уполномоченных Центристской партии в воскресенье принял решение позволить бывшему лидеру партии Эдгару Сависаару, создавшему свой собственный, альтернативный список, остаться в рядах организации; остальным центристам, принявшим решение баллотироваться в списках, придется покинуть партию.

«Позиция Совета уполномоченных и предложение нашему правлению и региональным отделениям таковы, что для дальнейшего движения вперед, выполнения программы и сохранения доверия избирателей и однопартийцев, люди, которые баллотируются против партии, не могут оставаться членами Центристской партии. Партии предстоит принять тяжелое, но справедливое решение об исключении таких людей из своих рядов», - сказано в заявлении Совета уполномоченных, переданном в воскресенье BNS.

В заявлении указывается, что, хотя Эдгар Сависаар сам всегда был категорически против избирательных союзов и людей, которые баллотировались против партии и подвергал резкой критике такое поведение, в силу уважения к заслугам одного из основателей ЦП Эдгара Сависаара в построении Эстонского государства и общества его членство партии не подвергается сомнению.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что поддержал приятие заявления об исключении из рядов центристов кандидатов, баллотирующихся против партии. «По сути, эти люди сами себя поставили вне партии. Необходима ясность - баллотируешься в списках Центристской партии или против», сказал Ратас.

BNS