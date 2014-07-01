Meie Narva по-прежнему в гордом одиночестве

Дата публикации: Сегодня, 10:17

На вторник, 29 августа, когда верстался этот номер газеты, в Нарвской городской избирательной комиссии по проведению муниципальных выборов по-прежнему был зарегистрирован только один избирательный союз Meie Narva. В то же самое время в Нарва-Йыэсуу были зарегистрированы два избирательных союза - «Единый дом» мэра Максима Ильина и «Вместе дальше» депутата местного городского собрания Татьяны Пагаевой.

Не было на тот момент также и зарегистрированных кандидатов в депутаты. Отчего избирательные союзы и партии не спешат регистрироваться? На этот вопрос корреспондента «НГ» председатель Нарвской городской избирательной комиссии Антс Лийметс ответил, что различные силы, намеревающиеся участвовать в выборах, сейчас еще могут набирать в свои списки людей и этой возможностью активно пользуются. И избирательные союзы, и конкретные кандидаты в депутаты, пояснил Антс Лийметс, могут пройти регистрацию до 18.00 5 сентября. К слову, на ближайшем заседании избирательной комиссии, которое должно было состояться вечером того же дня (29 августа — прим. «НГ»), ожидалась, по словам Лийметса, регистрация еще одного избирательного союза.

Бдительность и еще раз бдительность

Следующим этапом после завершения регистрации станут агитация и комплектование участковых избирательных комиссий. С 11 сентября политическая наружная реклама будет запрещена, но ничто не помешает кандидатам организовывать встречи со своими избирателями. В связи со стремлением избавить школы и учеников от излишней политизированности, а также ангажированности конкретными политическими силами, возможные конкуренты зорко наблюдают за действиями друг друга и в случае подозрений бурно реагируют. Так случилось и в Нарве, где сотрудники возглавляемого Софьей Хомяковой (Центристская партия) целевого учреждения Narva Linna Arendus намеревались посетить нарвские школы, чтобы ознакомить гимназистов с возможностями занятия спортом, которые предлагает это ЦУ. Опасения лидера фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антса Кутти и его коллеги Владимира Изотова Софья Хомякова опровергла и даже выразила готовность отменить запланированные мероприятия в городских гимназиях. Реакцию конкурентов Хомякова назвала «искусственно создаваемой паникой» и уточнила, что учеников будут просто приглашать на тренировки в фитнес-зал.

Голосуйте хоть откуда

Еще один момент затронул господин Лийметс в интервью «НГ». Речь идет об электронной карте избирателя, которая рекомендована всем жителям страны Министерством внутренних дел. Уже в преддверии нынешних выборов э-карту избирателя в Эстонии получат как минимум 300 000 человек. Наличие такой карты позволит с 9 по 11 октября принимать участие в голосовании с помощью ID-карты из любого места, где бы ни находился человек. Те же избиратели, которые не имеют электронной карты и зарегистрированы не в Нарве, во время официально объявленного предварительного голосования (тоже с 9 октября) могут сделать свой выбор на пятом участке (ранее ДК «Ругодив», а на время ремонта ДК — городская центральная библиотека).

Светлана Ильина