Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Выборы 2017
Тамм: Слова Сависаара о баллотировании в Нарве невозможно принимать всерьез

Дата публикации: Сегодня, 09:28

Тамм: Слова Сависаара о баллотировании в Нарве невозможно принимать всерьез

 

По словам члена правления регионального отделения Центристской партии в Нарве Андруса Тамма, слова о намерении Эдгара Сависаара баллотироваться в Нарве или его намерении стать мэром Нарвы невозможно принимать всерьез.

Все эти метания Эдгара Сависаара, который баллотируется то в Таллинне, то в Нарве, напоминают плохую комедию и уж точно эти "метания" нельзя воспринимать всерьез, заявил Тамм через пресс-секретаря. По словам Тамма, вся эта неразбериха и неопределенность Сависаара с избирательным округом лишь вводит избирателей в заблуждение и подрывает доверие.

«Вполне возможно, что Сависаар понял, что его положение в Таллинне весьма хрупкое и поэтому оставил себе путь к отступлению в виде Нарвы. Но погоня за двумя зайцами, как известно, ни к чему хорошему не приведет», - отметил Тамм.

Тамм добавил также, что даже сама мысль о том, что Сависаар может занять пост нарвского градоначальника, кажется ему весьма странной, особенно если учесть, что он баллотируется в Ласнамяэ по общему списку с бизнесменами Сыырумаа и Мыйзом. «Получить голоса жителей Ласнамяэ, чтобы потом уйти в Нарву, оставив ласнамяэсцев на откуп бывшего отечественника Мыйза, кажется весьма странной задумкой, которая попахивает предательством по отношению к избирателям. Это точно не поступок настоящего политика», - заявил Тамм.

«К сожалению, стоит признать, что вся эта команда, сформированная вокруг Эдгара, заботится лишь о своем будущем, цинично используя имя Сависаара и его былые заслуги», - отметил Тамм.

В четверг приближенная к Сависаару Елена Вальме сказала порталу Delfi, что избирательный союз Сависаара расширяется и в Нарву и кандидатом в мэры там будет сам Сависаар. По словам Вальме, Сависаар не будет баллотироваться в Нарве, поскольку для этого ему следовало бы прописаться в приграничном городе до 1 августа. Желание Сависаара стать мэром Нарвы порталу подтвердил и его советник Андрес-Мариус Розенблатт.

Во вторник Сависаар сообщил, что будет баллотироваться в Ласнамяэ с депутатом Рийгикогу, центристкой Ольгой Ивановой.

 

BNS

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
семь + три (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...

На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...

5 577 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

США потребовали закрыть российское генконсульство в...

Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке....

0 67 / Подробнее...

Трамп "очень обеспокоен" безопасностью стран Балтии...

Президент США заявил, что считает Балтийский регион "важной частью мира"....

0 157 / Подробнее...

Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...

Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно в Мариехам....

0 182 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Снова в школу...

Избранные места из школьных сочинений....

0 58 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Оно

(2017) ужасы, драма

Дозор джунглей

(2017) мультфильм

Ренегаты

(2017) боевик, триллер

Тюльпанная лихорадка

(2017) драма, мелодрама

Бабушка лёгкого поведения

(2017) комедия

Смайлики

(2017) мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный
Вся афиша кино

Выбор редакции

Три претендента на пост мэра Нарвы. Кто на новенького?...

Первым зарегистрированным избирательным блоком стал Meie Narva....

0 1427 / Подробнее...

Вместе с гидами RMK - по походным тропам...

В минувшую субботу  128 идавирусцев  приняли участие в Дне походов в Куртна....

0 936 / Подробнее...

«Ледовское» вместо дедовского...

В Нарве появилось уличное освещение высокого европейского уровня....

2 495 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100