Тамм: Слова Сависаара о баллотировании в Нарве невозможно принимать всерьез

Дата публикации: Сегодня, 09:28

По словам члена правления регионального отделения Центристской партии в Нарве Андруса Тамма, слова о намерении Эдгара Сависаара баллотироваться в Нарве или его намерении стать мэром Нарвы невозможно принимать всерьез.

Все эти метания Эдгара Сависаара, который баллотируется то в Таллинне, то в Нарве, напоминают плохую комедию и уж точно эти "метания" нельзя воспринимать всерьез, заявил Тамм через пресс-секретаря. По словам Тамма, вся эта неразбериха и неопределенность Сависаара с избирательным округом лишь вводит избирателей в заблуждение и подрывает доверие.

«Вполне возможно, что Сависаар понял, что его положение в Таллинне весьма хрупкое и поэтому оставил себе путь к отступлению в виде Нарвы. Но погоня за двумя зайцами, как известно, ни к чему хорошему не приведет», - отметил Тамм.

Тамм добавил также, что даже сама мысль о том, что Сависаар может занять пост нарвского градоначальника, кажется ему весьма странной, особенно если учесть, что он баллотируется в Ласнамяэ по общему списку с бизнесменами Сыырумаа и Мыйзом. «Получить голоса жителей Ласнамяэ, чтобы потом уйти в Нарву, оставив ласнамяэсцев на откуп бывшего отечественника Мыйза, кажется весьма странной задумкой, которая попахивает предательством по отношению к избирателям. Это точно не поступок настоящего политика», - заявил Тамм.

«К сожалению, стоит признать, что вся эта команда, сформированная вокруг Эдгара, заботится лишь о своем будущем, цинично используя имя Сависаара и его былые заслуги», - отметил Тамм.

В четверг приближенная к Сависаару Елена Вальме сказала порталу Delfi, что избирательный союз Сависаара расширяется и в Нарву и кандидатом в мэры там будет сам Сависаар. По словам Вальме, Сависаар не будет баллотироваться в Нарве, поскольку для этого ему следовало бы прописаться в приграничном городе до 1 августа. Желание Сависаара стать мэром Нарвы порталу подтвердил и его советник Андрес-Мариус Розенблатт.

Во вторник Сависаар сообщил, что будет баллотироваться в Ласнамяэ с депутатом Рийгикогу, центристкой Ольгой Ивановой.

BNS