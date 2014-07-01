Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

Дата публикации: Сегодня, 15:07

Foto: Marek Paju, МК-Эстония

Одна из известнейших экстрасенсов Эстонии Илона Калдре будет впервые баллотироваться на местных выборах. В предстоящих выборах Калдре решила участвовать в списке Центристской партии и избираться в Йыхвиское волостное собрание, сообщает партия.

По словам Илоны Калдре, решение баллотироваться далось ей не просто, но взвесив все ”за” и ”против”, она посчитала необходимым принять участие в местных выборах, чтобы изменить жизнь в родной волости Йыхви в лучшую сторону.

”Я не политик, и я не являюсь членом ни одной политической силы. Но как общественный деятель и человек с активной гражданской позицией я поняла, что в одиночку изменить мир нельзя, поэтому я решила объединить свои силы с командой Центристской партии под руководством Мартина Репинского, чтобы вместе отстаивать интересы жителей Йыхви. Наши взгляды полностью совпадают, и это стало решающим аргументом в пользу центристов”, — сказала Калдре.

Калдре отметила также, что как жителю Йыхви для нее крайне важно, чтобы волость развивалась, а жизнь здесь била ключом.

”Я вижу, как много молодых людей уезжает из региона Ида-Вирумаа в Таллинн или другие крупные города в поисках лучшей жизни. Чтобы остановить этот отток, необходимо создать здесь комфортную и безопасную среду, новые рабочие места и, что немаловажно, предоставить жителям Йыхви больше возможностей для активного отдыха. Кроме того, необходимо создать площадку для проведения культурных мероприятий, выставок и фестивалей, ведь, как известно, культура объединяет”, — считает Калдре.

По словам Репинского, возглавляющего избирательный список Центристской партии в Йыхви, присоединение Илоны Калдре к команде центристов не только усилит список партии, но и станет хорошим примером того, чего может достичь человек при правильно поставленных целях.

”Илона Калдре на своем примере доказала, что нет ничего невозможного. Уроженка Ида-Вирумаа, она добилась мировой славы благодаря своим способностям, усердию и желанию идти вперед, не останавливаясь и не сдаваясь. Я рад, что такой человек присоединился к нашей команде”, — отметил Репинский.