Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Выборы 2017
Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

Дата публикации: Сегодня, 15:07

Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

Foto: Marek Paju, МК-Эстония

 

Одна из известнейших экстрасенсов Эстонии Илона Калдре будет впервые баллотироваться на местных выборах. В предстоящих выборах Калдре решила участвовать в списке Центристской партии и избираться в Йыхвиское волостное собрание, сообщает партия.

По словам Илоны Калдре, решение баллотироваться далось ей не просто, но взвесив все ”за” и ”против”, она посчитала необходимым принять участие в местных выборах, чтобы изменить жизнь в родной волости Йыхви в лучшую сторону.

”Я не политик, и я не являюсь членом ни одной политической силы. Но как общественный деятель и человек с активной гражданской позицией я поняла, что в одиночку изменить мир нельзя, поэтому я решила объединить свои силы с командой Центристской партии под руководством Мартина Репинского, чтобы вместе отстаивать интересы жителей Йыхви. Наши взгляды полностью совпадают, и это стало решающим аргументом в пользу центристов”, — сказала Калдре.

Калдре отметила также, что как жителю Йыхви для нее крайне важно, чтобы волость развивалась, а жизнь здесь била ключом.

”Я вижу, как много молодых людей уезжает из региона Ида-Вирумаа в Таллинн или другие крупные города в поисках лучшей жизни. Чтобы остановить этот отток, необходимо создать здесь комфортную и безопасную среду, новые рабочие места и, что немаловажно, предоставить жителям Йыхви больше возможностей для активного отдыха. Кроме того, необходимо создать площадку для проведения культурных мероприятий, выставок и фестивалей, ведь, как известно, культура объединяет”, — считает Калдре.

По словам Репинского, возглавляющего избирательный список Центристской партии в Йыхви, присоединение Илоны Калдре к команде центристов не только усилит список партии, но и станет хорошим примером того, чего может достичь человек при правильно поставленных целях.

”Илона Калдре на своем примере доказала, что нет ничего невозможного. Уроженка Ида-Вирумаа, она добилась мировой славы благодаря своим способностям, усердию и желанию идти вперед, не останавливаясь и не сдаваясь. Я рад, что такой человек присоединился к нашей команде”, — отметил Репинский.

 

Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...

На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...

4 403 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Трамп "очень обеспокоен" безопасностью стран Балтии...

Президент США заявил, что считает Балтийский регион "важной частью мира"....

0 86 / Подробнее...

Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...

Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно в Мариехам....

0 118 / Подробнее...

Глава Samsung Electronics приговорен к 5 годам тюрьмы...

Решение суда может стать существенным ударом для Samsung Electronics....

0 446 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Я перестал спорить с женой...

Я перестал спорить с женой по поводу имен наших с ней детей....

0 103 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Jordan Jackson в клубе Ro Ro

28 августа, в 20.00  

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Бабушка лёгкого поведения

(2017) комедия

Сделано в Америке

(2017) боевик, триллер, драма, комедия, криминал, биография, история

Смайлики

(2017) мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный

Реальная белка 2

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Телохранитель киллера

(2017) боевик, комедия  

Проклятие Аннабель 2

(2017) ужасы, триллер, детектив  
Вся афиша кино

Выбор редакции

В хлопковых складах знаменитой мануфактуры появится...

Увидеть машины позапрошлого века - всё это будет доступно для посетителей....

0 615 / Подробнее...

Наш дорогой Тоша...

По вечерам покупатели торгового центра Fama могут слышать пронзительный крик....

0 849 / Подробнее...

Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными...

В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет....

0 1350 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100