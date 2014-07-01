Три претендента на пост мэра Нарвы. Кто на новенького?

Выборы 2017 / ПолитикаТри претендента на пост мэра Нарвы. Кто на новенького?
Первым избирательным блоком, зарегистрированным городской избирательной комиссией в понедельник, 22 августа, стал блок Meie Narva. По состоянию на вторник, когда верстался этот номер газеты, это был единственный зарегистрированный в Нарве союз.
Как пояснил «НГ» представитель избирательного блока Юрий Рауд, список было решено сделать беспартийным, чтобы дистанцироваться от идеологии и партийных споров. Проходящая по этому списку директор Академии МВД Эстонии Катри Райк претендует на место мэра Нарвы. Какова вероятность того, что г-жа Райк может и в самом деле оказаться в кресле главы исполнительной власти? Может, ее сторонникам не стоит обольщаться: речь в данном случае идет лишь о сборе голосов в пользу избирательного блока?… В чем, к примеру, в своей ситуации откровенно признался лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, на нынешних выборах сменивший Нарву на Таллинн. Другой закономерный вопрос: насколько велики шансы в борьбе за кресло мэра первой в истории Нарвы женщины-кандидата? Катри Райк отвечает на оба сразу: она играет только в те игры, в которых будет победителем. Райк готова оставить руководство академией, если эти планы реализуются.
Интриги больше нет
Бороться за место мэра города госпоже Райк придется с первым номером списка центристов Тармо Таммисте. По этому же списку станет баллотироваться нынешний депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, раскрывший в конце прошлой недели свои карты. Господин Стальнухин сказал «НГ», что у него нет амбиций относительно каких-то руководящих постов в Нарве. Тогда какая цель участия в выборах бывшего председателя Нарвского горсобрания и нынешнего парламентария? Возможно, в этот раз мы увидим г-на Стальнухина в двух ролях — депутата городского и государственного масштаба. Начиная с предстоящих выборов, как известно, парламентарии в Эстонии могут избираться и в местные органы власти.
Напомним, что, по словам председателя Нарвского отделения Центристской партии Андруса Тамма, спешить с подачей своего списка партия не намерена, чтобы иметь возможность до последнего момента его корректировать.
Формируется «Нарвский список Сависаара»
Из СМИ некоторое время назад стало известно, что формируется «Нарвский список Сависаара», который предлагает еще одного претендента на пост мэра Нарвы. Это кресло в данном случае предлагается Эдгару Сависаару. Такую идею предложила Елена Вальме, собирающаяся идти на следующие выборы не в составе списка Центристской партии, а кандидатом от избирательного союза, возглавляемого Сависааром. По словам Вальме, бывший лидер и главный идеолог центристов эту идею сразу не отмел, обещал подумать.
Прогноз на август
Как сообщила фирма Kantar Emor, проводившая опрос по заказу агентства новостей BNS и газеты Postimees, в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве по состоянию на август 2017 года местные выборы выиграла бы Центристская партия. В то же самое время в малых городах Эстонии, а также в поселках и деревнях местные выборы по состоянию на август 2017 года выиграли бы избирательные союзы и независимые кандидаты. Всего в ходе интернет-интервью Kantar Emor опросила в период с 11 по 17 августа 1476 постоянных жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.
Светлана Ильина
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