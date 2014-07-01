Иванова: На баллотирующихся по списку союза Сависаара оказывается давление

Дата публикации: Сегодня, 10:56

Ольга Иванова - второй лидер избирательного союза, создаваемого бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром, - заявила, что перечень баллотирующихся по этому союзу будет опубликован в последний момент, поскольку на баллотирующихся по списку этого союза оказывается сильное давление.

"Не стану говорить, сколько их и кто они. Причина очень простая — уже сегодня известно, что с некоторыми из них уже связывались: кому-то из них предлагали рабочее место, кому-то еще что-то. Да, давление очень велико",- сказала во вторник BNS член правления Центристской партии Иванова, не уточнив, однако, откуда конкретно идет давление.

"Со стороны тех, кто может оказывать давление, или тех, у кого есть, что предложить",- ответила она на вопрос об источнике прессинга.

По этой же причине список Сависаара огласит кандидатов в самый последний момент, сказал Иванова. "Именно 5 сентября, когда подадим избирательной комиссии все оформленные документы, до 7 сентября еще будет время их поправить, и тогда огласим списки",- сказал Иваенова.

Касаясь избирательной программы списка, Иванова привела в пример идеи бесплатного вывоза мусора в Таллинне, предоставления вынужденным квартиросъемщикам возмлжности приватизировать муниципальные квартиры, "которые они годами арендовали у города", и улучшения взаимоотношения горожан с таллиннскими властями, предложив, например, возможность следить в режиме онлайн за производством по заявлению.

BNS