Опрос: эстонцы по-прежнему поддерживают Партию реформ, неэстонцы — центристов

Дата публикации: Сегодня, 11:27

Партия реформ в августе по-прежнему оставалась самой популярной политической силой среди эстонцев. На первом месте по уровню популярности среди неэстонцев остается Центристская партия, сообщили социологи фирмы Kantar Emor, проводившие опрос по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

Наиболее популярной среди эстонцев в августе была Партия реформ — ее поддерживали 33,7 процента опрошенных, последующие позиции заняли Консервативная народная партия (EKRE) - 21, Социал-демократическая партия - 15,3, Свободная партия - 11,7 процента и Центристская - 8,9 процента.

Среди неэстонцев на первом месте по уровню популярности в июле была Центристская партия — 75,5 процента поддержки, на втором — СДПЭ — 12 процентов, на третьем Партия реформ - 5,9 процента.

Поддержка остальных партий в июле оказалась ниже избирательного порога в 5 процентов.

Результаты составлены только на основании ответов тех, кто имеет предпочтения в выборе партии, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сопоставить проценты поддерживающих кандидатов с результатами местных выборов. В августе доля ответивших «не могу сказать» составила 28,6 процента.

В период с 11 по 17 августа Kantar Emor провел опрос 1257 имеющих право голоса граждан Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

BNS