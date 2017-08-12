Избирательный список Сависаара будет в Силламяэ и, возможно, в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 14:16

В Силламяэ оппозиционные депутаты, избиравшиеся на муниципальных выборах в 2013 году по списку Социал-демократической партии, объявили о формировании к предстоящим осенью выборам списка Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой. Как пояснили депутаты, ментально жители Силламяэ на стороне Сависаара.

О формировании такого списка в Силламяэ объявили на сайте infosila.ee беспартийные депутаты городского собрания. После того, как 3 августа Эдгар Сависаар и Ольга Иванова объявили о создании своего избирательного списка в Таллинне, списки в их поддержку начали множиться. О создании списков Сависаара уже заявили в Маарду и Нарве.

«В Нарве у нас есть сторонники, но они пока не определились. Все зависит от того, сколько человек они смогут привлечь», - сказала депутат Рийгикогу Ольга Иванова. По словам Ивановой, желающие есть в Кохтла-Ярве и Йыхви, однако их немного, поэтому сложно сказать, хватит ли людей на целый избирательный список.

"ВП"