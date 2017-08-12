Дата публикации: Сегодня, 14:44

В результате местных выборов в октябре этого года власть в Таллинне обновится, но без участия Эдгара Сависаара, убежден кандидат в мэры столицы от Социал-демократической партии Райнер Вакра.

«Я точно знаю, что соцдемы в Таллинне исключают сотрудничество с избирательным союзом Сависаара, - сказал Вакра. - При участии соцдемов после выборов в Таллинне будет сформировано успешное и смотрящее в будущее городское правительство, которое поставит своей целью развитие столицы Эстонии, служение его жителям».

«Если Центристская партия и в Таллинне захочет продемонстрировать свой современный облик, свою современную суть, то и им рано или поздно придется определиться со своей позицией в отношении списка Сависаара, чтобы эту компанию к власти в городе больше не подпускать», - подчеркнул Вакра и повторил, что, по мнению соцдемов, уже давно пора было сместить с постов мэра и главы горсобрания отданных под суд по обвинению в уголовном преступлении Эдгара Сависаара и Калева Калло.

«То, что подобные люди остаются у власти, позорит политику Эстонии, марает культуру управления. Таллинн нуждается в изменениях и Сависаар — не та сила, которая способна принести позитивные изменения. Он утащит нашу столицу в прежнее болото темных сделок и круговой поруки», - заявил Вакра.

«Во имя более чистого будущего Таллинна мы расторгнем договоры о школах с Сыырумаа, закроем банк Ühistupank и больше не будем тратить деньги налогоплательщиков на содержание Таллиннского телевидения. А на высвободившиеся деньги обеспечим в детских садах бесплатное и здоровое питание детям и за четыре года приведем в порядок все столичные детские сады», - заверил Вакра.

BNS