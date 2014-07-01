Эстонцы предпочитают избирательные союзы

Дата публикации: Сегодня, 11:23

На муниципальных выборах эстонцы предпочли бы избирательные союзы или независимых кандидатов, а неэстонцы Центристскую партию, свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

Избирательные союзы или независимых кандидатов на муниципальных выборах поддержали бы 28,3 процента эстонцев, Партию реформ 24,2, процента, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 13,8, Социал-демократическую партию (SDE) 12, Центристскую партию 10,8, а Союз Isamaa и Res Publica (IRL) 6,2 процент опрошенных. Остальные партии не прошли барьер в 5 процентов.

Среди неэстонцев Центристскую партию поддержали бы 66,8, SDE 12,5, и избирательные союзы или независимых кандидатов 10,7 процента. Остальные партии не прошли барьер в 5 процентов.

Свои предпочтения не смогли назвать 24,6 процента опрошенных.

В период с 20 по 27 июля Kantar Emor провел интернет-опрос 1146 имеющих право голоса граждан Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

BNS