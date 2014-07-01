Правящую коалицию в Нарва-Йыэсуу сформируют избирательный союз «Общий дом» и Центристская партия

Дата публикации: Сегодня, 15:05

Правящую коалицию в городе Нарва-Йыэсуу по итогам местных выборов сформируют избирательный союз «Общий дом» и Центристская партия; избирательный союз «Вместе вперед», также избранный в горсобрание, остался в оппозиции.

Об этом BNS сообщил первый номер союза «Общий дом», мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, по словам которого «Общий дом» планирует на следующей неделе начать коалиционные переговоры с Центристской партией, показавшей на выборах второй результат.

«Я уверен, что мы сумеем прийти к соглашению», - отметил Ильин.

Ильин добавил, что, поскольку кандидатом в мэры является он сам, то Центристская партия предложит, скорее всего, кандидатуру председателя городского собрания.

BNS