Два дела по факту нарушений по выборам в Нарве

ВыборыДва дела по факту нарушений по выборам в Нарве
Несмотря на то, что в предвыборную неделю из Нарвы периодически поступали сообщения о возможном подкупе избирателей и неэтичных формах агитации, а директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас сравнила проведение выборов в Нарве с выборами на Украине (на которых она присутствовала в качестве наблюдателя), административные дела начаты всего лишь по двум фактам. Оба нарушения зафиксированы в Нарве. Одно расследование ведется по статье “мошенничество во время выборов”, второе - “незаконная агитация в день выборов”. По данным Идаской префектуры, всего полиция получила 22 сообщения о предполагаемых нарушениях 15 октября. Другие сообщения полиция проверила, но повода начать расследование не нашла.
Катри Райк, лидер избирательного союза «Наша Нарва», заявила на пресс- конференции для местных СМИ, что у неё нет конкретных доказательств противоправной деятельности, но она надеется на то, что полиция доведёт до конца расследования по тем случаям, о которых уже сообщили общественности.
- Я лично уговаривала людей обратиться в полицию с заявлением о фактах нарушения закона, но кто-то работает в городском учреждении, у кого-то дети учатся в школе. К сожалению, люди боятся, - сказала она журналистам.
По словам городского секретаря Антса Лийметса, в ходе предварительного голосования в городской избирком письменных жалоб на нарушения не поступало.
|«Грязный вторник в Нарве. Член городского собрания и влиятельный местный Центрист автобусами возит школьников на экскурсии в муниципальное заведение, управляемое им же самим. Учителя же затем развозят учеников на машинах по избирательным участкам, чтобы не бросалось в глаза. Руководителю избирательного участка приходится повышать голос, чтобы избиратели не фотографировали свои заполненные бюллетени. За доказанный, правильно записанный номер в бюллетени можно получить 10 евро. Руководители собирают подписи со своих подчиненных для подтверждения, что те проголосуют за руководителя. О другом, быть может, даже невинном, но всё же неэтичном, не стоит даже и говорить. После вчерашнего (10 октября – прим. ред.) точно Центристская партия не сможет утверждать, что выиграла выборы в Нарве, потому что мы не знаем и не сможем никогда узнать, кто на самом деле кого поддерживал, как на самом деле проголосовали бы нарвитяне, если бы не было угроз, использования позиции власти, скупки голосов», - написала Кристина Каллас в Фейсбуке.
Если говорить о проведении выборов по республике, то Центральная криминальная полиция (ЦКП) к настоящему времени изучила 204 обращения и жалобы в связи с муниципальными выборами, поступившие в период с 11 сентября по 11 октября, в результате чего было сделано 51 предписание, открыто 10 дел о проступке и три уголовных дела по подозрению в покупке голосов. Об этом сообщил ERR в понедельник, 16 октября, глава бюро коррупционных преступлений ЦКП Мати Омблер.
Он не стал сообщать какие-либо подробности об уголовных делах в связи с покупкой голосов. «Эти уголовные производства пока не дошли до той стадии, на которой можно было бы раскрыть их обстоятельства», - сказал Омблер.
По его словам, дела о проступке и предписания были преимущественно связаны с нарушениями ограничений на наружную рекламу. «В этом году поступило больше сообщений о возможных нарушениях из Ида-Вирумаа», - добавил глава бюро коррупционных преступлений.
|Всего в муниципальных выборах по Эстонии приняли участие 53,2 процента людей, обладающих правом голоса, то есть 587 134 из 1 100 653 человек.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
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