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Оппозиция надеется привлечь к себе центристов

Дата публикации: Сегодня, 12:04

В новом составе Нарвского городского собрания оппозиционеров станет меньше.

 

Оппозиция надеется привлечь к себе центристов

Депутаты из «Нашей Нарвы» говорят, что готовы выполнять свои обещания. Главный вопрос: получится ли? Фото: Софья Боборенко

Если в  2013 году Социал-Демократическая партия (взявшая тогда под свои знамёна людей, состоящих в других партиях, в том числе известную в Нарве фракцию Kindlus «Крепость») смогла получить 11 мандатов, то в этот раз единственным конкурентом центристам стал избирательный союз «Наша Нарва», который получил 8 мест в составе горсобрания. Кстати, избирательные союзы в целом по Эстонии вышли на второе место после центристов. Можно предположить, что избиратели всё больше смотрят не на партийную принадлежность, а на личность кандидата и его дела.

Не учитывая мнения оппозиции

23 мандата Центристской партии позволяют ей по- прежнему проводить собственную политику и принимать решения без учёта мнения меньшинства.  Однако представители уже заявленной оппозиционной фракции  Катри Райк, Юрий Рауд, Антон Праткунас, Сергей Горлач, Виктор Шемарин, Яна Кондрашова, Вера Григорьева и Антс Кутти  на пресс-конференции союза, состоявшейся в понедельник, торжественно обещали работать во благо горожан и  исполнять обещания, данные в ходе избирательной кампании. По мнению Юрия Рауда, восемь полученных мандатов позволят фракции выходить с законодательными инициативами и рассчитывать на более конструктивную работу с коллегами. Депутатам  из «Нашей Нарвы» в этой ситуации интересны высказывания Михаила Стальнухина (находившегося много лет в оппозиции к правящим партиям в Рийгикогу) о том, что с оппозиционными силами необходимо вести диалог и работать, а не игнорировать их.  Юрий Рауд также пообещал, что практика ведения прямых трансляций в соцсетях с заседаний городского собрания продолжится.

Кто кого «переманит»

Не секрет, что у правящего большинства всегда есть возможность «переманить» оппозиционера к себе, предложив некие выгоды. Напомним читателям, что в составе горсобрания прошлого созыва за четыре года оппозиция в итоге сократилась с одиннадцати до четырёх человек. Тем не менее, лидер списка «Наша Нарва» на вопрос «Сохранится ли команда?» ответила утвердительно и даже выразила надежду, что их фракция может пополниться новыми членами.
- Мы уже вели переговоры с четырьмя депутатами, избранными по списку Центристской партии. Пока я не готова назвать их имена, но в скором времени надеюсь это сделать, - заявила она.

Раскол в стане центристов?

По сравнению с 2013 годом существенная разница для оппозиционеров может заключаться в том, что центристы больше не едины внутри организации. Внутренние противоречия стали достоянием общественности в процессе обсуждения строительства в Нарве государственной гимназии. Как заявил Михаил Стальнухин газете Postimees, он готов уйти в оппозицию, если однопартийцы в горсобрании не поддержат его стремление изменить условия договора с министерством образования таким образом, чтобы Нарва сохранила в школах гимназическое звено, в том числе с преподаванием на русском языке. 

По сути, требуется переписать программу развития города Нарва и поменять, что называется, «на ходу», условия договора с Министерством образования, согласно которому планируется открыть к 2022 году единую для выпускников всех основных школ города государственную гимназию на 900 человек.  

Катри Райк отметила, что у неё с господином Стальнухиным нет особых противоречий (за исключением одной темы, о которой она не захотела говорить подробнее), поэтому она готова обсуждать стратегическое развитие образования в городе Нарва.

- Я не хочу спекулировать на теме образования, чтобы выглядело так: Стальнухин за обучение на русском, а я - за обучение на эстонском языке. Одним из приоритетов нашего союза является строительство большой гимназии, где бы образование велось как на русском, так и на эстонском, и (почему бы и нет?!) на английском языках. Мы не отказываемся от адекватного диалога со всеми, готовы принять в свою фракцию любого, за исключением людей, имеющих уголовное наказание, - прокомментировала она вопрос о возможном сотрудничестве с кем-то из депутатов-центристов.

Среди первых задач – транспорт и соцопросы

Новоиспеченные депутаты (из которых только Катри Райк и Юрий Рауд имеют опыт работы в горсобрании) поблагодарили своих избирателей и всю команду «Нашей Нарвы», усилиями которых они смогли занять депутатские кресла. Они готовы сразу брать «быка за рога». Среди первых инициатив Катри Райк назвала приведение в соответствие с законодательством порядки, регулирующие городскую помощь малоимущим и  инвалидам. Напомним читателям, что в сентябре канцлер права Юлле Мадизе обнаружила в нарвских постановлениях об оказании обязательных социальных услуг разногласия с Конституцией. По мнению канцлера, главная проблема заключается в том, что в местных постановлениях сужен круг людей, которые имеют право получать соцуслуги.

- В ходе избирательной кампании мы реально много общались с людьми на улицах,  спрашивали их мнение и обсуждали темы, волнующие горожан. Первой как раз и стало положение малообеспеченных людей. Ещё нарвитян  очень беспокоит ситуация с городским транспортом, что-то явно не так с договором, если автобусы не ходят так, как надо людям. Третья проблема – информированность людей о том, что происходит. Не буду комментировать газету «Город» и городской сайт. Со своей стороны мы обещаем, что раз в квартал будем проводить встречи с горожанами и СМИ, чтобы рассказывать, как обстоят дела в городском собрании, - пообещала Катри Райк от лица своих коллег.

По мнению новых депутатов, в Нарве проводится недостаточно социологических опросов, поэтому нет реальной картины городской жизни и ожиданий нарвитян, и в решении этого вопроса могли бы помочь студенты НКТУ.

Дежавю по-нарвски

У читателя, как и у журналистов, может появиться ощущение дежавю. Четыре года назад  оппозиционные силы тоже были уверены, что проведут свой срок в горсобрании не зря. Однако дело закончилось тем, что лидер оппозиции Катри Райк перестала принимать участие в заседаниях, потому как, по её словам, конструктивной работы не получилось: центристское большинство игнорировало запросы и не шло на контакт. Что получится на этот раз, покажет время.  Однако развитие ситуации наводит на мысль, что первого мэра- женщину в новейшей истории Нарвы горожане в ближайшем будущем так и не увидят.

Софья Боборенко
Оппозиция надеется привлечь к себе центристов

 

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