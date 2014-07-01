Нарвские центристы подозревают реформиста в провокации

Дата публикации: Сегодня, 11:22

Андрус Тамм, заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии.DELFI

Из-за очередей на избирательных участках, связанных, прежде всего, с сокращением числа участков в сравнении с прошлыми выборами, с 14 до 10, некоторая часть избирателей отказалась от голосования.

Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм указывает на то, что немало нарвитян решили не пользоваться избирательным правом еще и из-за того, что местоположение избирательных участков на этих выборах поменялось, а многие люди об этом не знали. ”Информация до выборов была в прессе, но многие все-таки приходили о привычке туда, где голосовали раньше, — говорит Тамм. — Например, люди приходили в Кесклиннаскую гимназию, а там узнавали, что участок теперь находится в школе Паю, и кто-то решал, что не будет голосовать вообще”.

Школа Паю расположена более чем в полукилометре от Кесклиннаской гимназии, а с учетом того, что среди самых дисциплинированных нарвских избирателей, пенсионеров, много тех, кому тяжело ходить, такое решение избирателей может быть связано не с внезапно пропавшей гражданской сознательностью, а с физической невозможностью реализовать свое избирательное право.

”Также, например, люди, которые раньше голосовали в Эстонской гимназии, теперь должны были идти в 6 школу (работающую в здании бывшей школы Пеэтри, до которой от Эстонской гимназии уже более километра, — прим. авт.), что опять же многих не устраивало. Не у всех есть машины. Почему это было сделано — будет разбираться”, — пообещал Тамм.

Между тем, ранее член городской избирательной комиссии Антс Лийметс, комментируя для Delfi тему очередей на нарвских участках, сказал, что решение о реорганизации было принято горсобранием. Отметим, что проект решения был представлен господином Лийметсом, городским секретарем и председателем городской избирательной комиссии, которым он являлся до момента выборов, так как сам стал кандидатом в составе списка Реформистской партии.

”У нас, конечно, очень много вопросов к городскому секретарю, — говорит зампредседателя округа Центристской партии. — Что это, провокация или что-то другое? Может быть, перенос участков был сделан специально для того, чтобы ввести в заблуждение избирателей. После выборов мы будем анализировать эту ситуацию.