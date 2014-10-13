Памятка избирателя

Дата публикации: Сегодня, 18:42

Выборы в органы местного самоуправления Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.

Голосовать на выборах в местные органы самоуправления могут граждане Эстонии и Европейского Союза, а также граждане третьих стран и лица без гражданства, проживающие в стране на основании долговременного или постоянного вида на жительство (т. н. серопаспортники – ред.)

Карта избирателя

На карте избирателя указаны данные о часах работы и месте нахождения его избирательного участка. Получение карты избирателя подтверждает, что избиратель внесен в списки избирателей. Избиратель, который до 30 сентября не получил карту избирателя или получил карту, в которой имеется ошибка, может обратиться для разъяснений в свою районную управу.

Карта избирателя носит лишь информативный характер, на избирательный участок ее с собой брать не требуется.

Электронное голосование

Оно закончилась 11 октября, в 18.00.

На избирательном участке

В день выборов 15 октября голосовать можно только на избирательном участке по месту жительства с 9:00 до 20:00 и в предусмотренных случаях – дома.

На участке избиратель получит от избирательной комиссии бюллетень для голосования на основании документа, удостоверяющего личность. Документом, удостоверяющим личность, является действующий документ, на котором указаны имя владельца, дата его рождения или личный код, фото или отображение лица и подпись владельца, или ее отображение. Традиционно документами для подтверждения личности являются ИД- карта и паспорт.

Избиратель заполняет бюллетень для голосования лично, находясь в кабине избирательного участка в одиночестве. Избиратель отмечает в специально отведенном на бюллетене месте номер одного кандидата, за которого он голосует. Если избиратель испортил бюллетень или обнаружил на бюллетене дефект, он может заменить испорченный или дефектный бюллетень на новый. Избиратель обязан вернуть испорченный или дефектный бюллетень комиссии.

Если избиратель уже отметил на бюллетене номер кандидата, то он зачеркивает этот номер таким образом, чтобы его невозможно было прочитать, перед тем как вернуть бюллетень комиссии. На не использованном избирателем и возвращенном комиссии бюллетене в присутствии избирателя делается пометка «возвращен», и в подсчете голосов данный бюллетень не учитывается. После заполнения бюллетеня избиратель складывает его пополам и отдает члену избирательной комиссии, который ставит на бюллетень печать; затем избиратель опускает бюллетень в ящик для голосования самостоятельно.

Голосование на дому

Если по состоянию здоровья или другой уважительной причине избиратель не может в день выборов прийти голосовать на избирательный участок, он может ходатайствовать о проведении голосования у него дома. Для этого надо в день выборов до 14:00 подать письменное заявление в городскую управу или на свой избирательный участок, или позвонить на номер избирательного участка, указанный на вашей карте избирателя, в день выборов с 9:00 до 14:00.

По материалам СМИ

Чем отличаются выборы 2017 от предыдущих

Во-первых, в выборах примет участие молодежь начиная с 16 лет. Участие этой возрастной группы вряд ли способно существенно изменить политический ландшафт, т.к. она весьма малочисленна – около 25 тысяч, или около2 % от общего числа избирателей.Тем не менее, мы наблюдаем «омоложение» предвыборной программы ведущих политических сил. Для партий это инвестиции в будущее, пишет в своей статье для газеты «Столица» политолог и декан факультета международных отношений Евроакадемии Леонид Карабешкин.

Во-вторых, муниципальные выборы впервые пройдут в новых границах местных само- управлений, количество которых сократилось до 79. Потенциально это может способствовать усилению позиций крупных политических партий – порог для прохождения в местные собрания вырастет, и кандидатам понадобится больше ресурсов как материальных, так и организационных. Предоставить которые смогут, по преимуществу, партии.

В-третьих, опять можно быть депутатом Рийгикогу и муниципального собрания депутатов одновременно. Если раньше депутаты-тяжеловесы как правило выполняли роль паровозов для своих партийных списков, но при этом крайне редко предпочитали кресла в местных органах власти, то теперь многие из них могут найти в себе силы участвовать и в работе муниципальных собраний.

Любопытно, что 15 лет назад такое совмещение было запрещено законом. Аргументировалось это нарушением независимости органов местного самоуправления (в случае, если там заседает депутат Рийгикогу), возможным конфликтом интересом (читай – коррупцией) и невозможностью эффективно сидеть одновременно на двух стульях. Однако, позиция и парламента, и канцлера юстиции изменилась. Быть может, это не только повысит качество работы местных собраний, но и сделает более весомым их мнение в решении государственных вопросов, а также улучшит координацию между различными уровнями власти.

«Столица»

NB!

15 октября в Эстонии состоятся выборы в муниципальные органы власти. В них имеют право участвовать все постоянно проживающие на территории Эстонии жители вне зависимости от гражданства – неграждане и граждане других стран.