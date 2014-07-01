В этом году впервые будут голосовать 16-летние избиратели

Дата публикации: Сегодня, 11:54

Осенью 2017 года в Эстонии пройдут выборы органов местного самоуправления. В отличие от выборов в Рийгикогу, на них могут голосовать и обладатели российского гражданства, имеющие вид на жительство, а также лица без гражданства (серопаспортники). В этом году впервые избирателями станут молодые люди, достигшие 16-летнего возраста.

Выборы в городские и волостные собрания проводятся каждые четыре года. Архив «ВП»

Право голоса - еще до получения аттестата зрелости

В связи с этим глава нарвской избирательной комиссии городской секретарь Антс Лийметс прогнозирует, что на выборные участки придёт больше избирателей, но процент проголосовавших останется примерно тем же, если не меньше, что и до нововведений:

- Количество проголосовавших увеличится за счёт молодых избирателей, которых у нас примерно 3 тысячи. Но и число избирателей, в целом, тоже возрастёт, поэтому ожидаю, что уровень средних цифр сильно не изменится. Обычно на выборы приходит примерно 49% от имеющих право голоса, это составляет порядка 22 тысяч нарвитян, - высказал он своё мнение на традиционном инфочасе в понедельник.

Согласно статистическим данным, самыми активными избирателями являются пенсионеры, и только третья часть молодёжи доходит до избирательных урн. Можно предположить, что именно 16-ти и 17-летние ребята, которым впервые даётся право отдать свой голос, придут голосовать хотя бы из любопытства, а вот ожидать особой активности от молодёжи постарше не приходится.

Агитация на школьной скамье?

Тут сложно удержаться от размышлений, какой агитационный удар придётся на неопытные (в избирательном плане) умы. Планируется ли проведение какой-то специальной кампании по привлечению молодых избирателей к выборам?

- Уже началась. Например, Narva Vesi разослала письмо с приглашением учеников к себе на экскурсию в сентябре, - иронизирует Антс Лийметс.

(Руководитель Narva Vesi Алексей Воронов является также лидером правящей коалиции Нарвского горсобрания - прим. ред.)

Официально, на государственном уровне никаких специальных мер не предусмотрено, для всех доступна обычная информация о том, где и когда состоятся выборы, к тому же каждый избиратель получит личное приглашение.

Законно ли проводить в школе встречи с кандидатами? Да, закон этого не запрещает, это, скорее, вопрос морали, ответил глава избирательной комиссии, добавив, что директор учебного заведения как высокопоставленный руководитель имеет свободу принимать решения, с кем и в какое время можно организовать подобные встречи на территории гимназии.

Нетрудно предположить, что может возникнуть немало скользких моментов: кому дать возможность встретиться с молодыми избирателями, а кому – нет, за счёт какого урока провести эту встречу или организовать её после уроков, обязан ли ученик присутствовать на ней в своё свободное время… Жизнь покажет, во что выльется избирательная кампания этого года.

- В Эстонии принято спокойно выслушивать кандидата, улыбаться, а потом идти и голосовать за другого, - отшутился Антс Лийметс, заметив, что тайну голосования защищает закон.

Депутаты Рийгикогу могут избираться и на местах

С этого года депутаты Рийгикогу вновь могут быть избранными в местные городские и волостные собрания. Городской секретарь поделился своим мнением по этому поводу:

- На мой взгляд, это плохо. Работать одновременно в двух законодательных органах довольно сложно из-за фактора времени. Помимо этого такое положение дел ограничивает число людей на местах, которые могут прийти в политику, что может косвенно привести к централизации власти, и вследствие этого – к коррупции. Этого я больше всего и боюсь. В истории Эстонии уже были примеры, вспомнить хотя бы «Период молчания», когда Константин Пятс распустил парламент, и не нашлось политиков, которые воспрепятствовали бы этому. (Речь идёт о событиях 1934 года – прим. ред.).

Карта избирательных участков

По словам господина Лийметса, возможно, осенью мы с вами столкнемся ещё с одним новшеством в избирательном процессе – с картой, где разными цветами будут обозначены избирательные участки:

- Я был в Таллинне на семинаре МВД, где нас познакомили с новой программой, предназначенной для более эффективной работы избирательных комиссий. Она представляет собой карту, на которой указываются все избирательные участки и дома, относящиеся к ним. Мы в Нарве и раньше пользовались подобной картой, но рисовали её вручную. Теперь же планируется запустить общеэстонскую программу, которая призвана облегчить работу с точки зрения бюрократии. Правда, в нынешнем варианте программы есть один небольшой недочёт: если дом большой (а у нас практически все дома – большие), то часть здания на карте может быть отнесена к другому участку, хотя фактически все жители дома по одному адресу относятся только к одному избирательному участку.

Тем не менее, волноваться не о чем, пояснил городской секретарь, так как каждый человек, имеющий право голоса, получит персональное приглашение с указанием номера и адресом участка. Возможно, по-прежнему будут публиковаться и привычные нам списки домов с указанием соответствующих избирательных участков.

Точное число жителей Нарвы, имеющих право голоса, станет известным чуть позже, с окончательным составлением карты голосования.

Софья Боборенко