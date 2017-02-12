Яна Тоом не метит в мэры Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 11:27

В понедельник, 20 марта в нарвском Доме народов прошло собрание Нарвского округа Центристской партии. Правящая в городе партия переизбрала председателем округа евродепутата Яну Тоом, но, как выяснилось, баллотироваться здесь на местных выборах она отказалась.

Идут выборы членов правления. Иллюстративное фото

Задачей собрания был выбор правления округа и его председателя. Как сообщает ERR, за Яну Тоом в качестве председателя проголосовали 225 нарвских центристов, против были лишь семеро.

— Председателем округа осталась Яна Тоом, и правление осталось практически в том же составе, — прокомментировал руководитель центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов. — Мы решили коней на переправе не менять.

В правление округа вошли Алексей Воронов, Олев Силланд, Тармо Таммисте, Андрус Тамм, Александр Ефимов, Сергей Никитин, Георгий Игнатов и Лариса Оленина.

Отказом переизбранного председателя округа Яны Тоом выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах в Нарве Алексей Воронов разочарован:

— Это, конечно, плохо. Мы огорчены, — сказал он “НГ”. — Но у нас сильная команда, и мы справимся с теми задачами, которые ставим перед собой. Я надеюсь, на выборах победим.

Список кандидатов у центристов готов примерно на 70%. По словам Алексея Воронова, партийцы решили в честь скорого столетия Эстонской Республики выставить в Нарве список из 100 кандидатов в депутаты.

Алексей Воронов не взялся ответить на вопрос, будет ли в списке и на каком именно месте ещё один видный нарвский центрист, депутат парламента Михаил Стальнухин, который ранее заявлял, что намерен сосредоточиться на местной политике в Нарве.

— Это вопрос к нему самому. В газете “Город” вышла статья, в которой Михаил Стальнухин пишет о своих сомнениях по поводу выборов. Яна Тоом тоже сомневалась. Это большие политики, у них - большие сомнения. Мы - маленькие политики, у нас сомнений нет, — иронизирует председатель центристской фракции горсобрания.

Николай Андреев