Яна Тоом не метит в мэры Нарвы

ВыборыЯна Тоом не метит в мэры Нарвы
В понедельник, 20 марта в нарвском Доме народов прошло собрание Нарвского округа Центристской партии. Правящая в городе партия переизбрала председателем округа евродепутата Яну Тоом, но, как выяснилось, баллотироваться здесь на местных выборах она отказалась.
Идут выборы членов правления. Иллюстративное фото
Задачей собрания был выбор правления округа и его председателя. Как сообщает ERR, за Яну Тоом в качестве председателя проголосовали 225 нарвских центристов, против были лишь семеро.
— Председателем округа осталась Яна Тоом, и правление осталось практически в том же составе, — прокомментировал руководитель центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов. — Мы решили коней на переправе не менять.
В правление округа вошли Алексей Воронов, Олев Силланд, Тармо Таммисте, Андрус Тамм, Александр Ефимов, Сергей Никитин, Георгий Игнатов и Лариса Оленина.
Отказом переизбранного председателя округа Яны Тоом выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах в Нарве Алексей Воронов разочарован:
— Это, конечно, плохо. Мы огорчены, — сказал он “НГ”. — Но у нас сильная команда, и мы справимся с теми задачами, которые ставим перед собой. Я надеюсь, на выборах победим.
Список кандидатов у центристов готов примерно на 70%. По словам Алексея Воронова, партийцы решили в честь скорого столетия Эстонской Республики выставить в Нарве список из 100 кандидатов в депутаты.
Алексей Воронов не взялся ответить на вопрос, будет ли в списке и на каком именно месте ещё один видный нарвский центрист, депутат парламента Михаил Стальнухин, который ранее заявлял, что намерен сосредоточиться на местной политике в Нарве.
— Это вопрос к нему самому. В газете “Город” вышла статья, в которой Михаил Стальнухин пишет о своих сомнениях по поводу выборов. Яна Тоом тоже сомневалась. Это большие политики, у них - большие сомнения. Мы - маленькие политики, у нас сомнений нет, — иронизирует председатель центристской фракции горсобрания.
Николай Андреев
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