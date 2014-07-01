Вместе с гидами RMK - по походным тропам

ТуризмВместе с гидами RMK - по походным тропам
В минувшую субботу 128 идавирусцев приняли участие в Дне походов в Куртна, который Центр управления государственными лесами (RMK) организовал для знакомства широкой публики с туристическими тропами и другими возможностями отдыха в Куртнаском ландшафтном заповеднике.
Выходной на природе - что может быть лучше! Фото Вера Малькова
Участники похода из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве добирались до места на бесплатных автобусах, предоставленных RMK. У озера Мартиска, где прямо на берегу стоят столы и скамьи, а также имеются специально оборудованные места для отдыха и разведения костра, начинаются несколько походных троп. Самая короткая из них, тропа-мини – всего один километр, а самая длинная, двигаясь по которой можно пройти мимо 11 озер, составляет 12 километров.
Здесь нас разбили на группы, каждая из которых отправилась путешествовать по заповеднику по собственному мар- шруту в сопровождении гида. Отдельную группу грибников возглавил известный ида-вируский миколог-любитель, член Санкт-петербургского общества микологов Анатолий Тарасов.
Кстати, передвигаться по заповеднику просто: на всех перекрестках, расположенных внутри него, имеются указатели с лого RMK, а на стволах деревьев вдоль походных троп – синие метки краской.
Идавирусцы, разумеется, каждое лето бывают в Куртна, купаются в здешних озерах, собирают грибы и ягоды. Тем не менее, День походов стал для нас, городских людей, настоящим Днем открытий - маленьких, но впечатляющих.
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НАША СПРАВКА
Ландшафтный заповедник Куртна
Его часто называют жемчужиной Ида-Вирумаа: здесь на территории 30 кв.км находится 42 озера – это самый озерный край Эстонии. Заповедник был создан для сохранения редких видов флоры и фауны, а также для защиты живописного ландшафта, чьи озера, песчаные гряды и холмы начали формироваться еще 1200 лет назад, в поздний ледниковый период.
В Куртна находится единственное в Эстонии озеро с повышенным содержанием железа, из-за угрюмого внешнего вида оно получило название Курадиярв – Чертово озеро. Озеро долгие годы считалось одним из самых глубоких, но в последние годы уровень воды в нем значительно понизился. К сожалению, мелеют и другие озера Куртнаской системы: урон им наносят торфяники, добыча горючего сланца и Вазавереский водозабор, поставляющий питьевую воду для Кохтла-Ярве и Ахтме.
В лесах заповедника встречается множество видов орхидей, в озерах - редкие растения и водоросли, а названия некоторых озер указывают на обычные для этих водоемов виды рыб: Ахвенъярв (Окуневое), Сяргъярв (Плотвичное) и Хаугъярв (Щучье), местами встречаются и речные раки. На территории заповедника Куртна имеется множество мест для отдыха, а также походные и спортивные тропы.
Костяника крупным планом. Фото Вера Малькова
Впервые в жизни
«Кто знает, что это за растение?», - спрашивает наш гид Светлана Сухомятникова, сорвав у самой земли зеленый стебелек с четырьмя подозрительно яркими красными ягодками. Несколько человек, включая и автора этих срок, уверенно отвечают: «Волчьи ягоды!». Но гид поясняет, что перед нами – родственница малины костяника, вполне съедобная ягода с приятной кислинкой, в чем мы тут же убеждаемся лично.
Впервые в жизни пробуют костянику и две двенадцатилетние нарвитянки Катя и Аннели. Вскоре они уже не отходят от нашего гида, увлеченно слушая рассказы о том, отчего не болит голова у дятла, как проглатывают пищу лягушки, что означают узоры, выдолбленные на стволе сухого дерева жуками-короедами, чем питаются бобры, и т.д.
Мы осматриваем несколько озер, одно красивее другого: у озера Ныммеярв, где имеются места для парковки и установки палаток, встречаем туристов и любуемся все еще цветущими белыми кувшинками, на озере Сяргьярв осматриваем настоящую бобровую плотину, а на берегу Хаугъярв (Щучьего озера) встречаем рыболова с надувной лодкой и удочками, подтверждающего: щука здесь и впрямь водится, и он с утра уже успел поймать две штуки.
Два с половиной часа пути пролетают незаметно, после чего мы возвращаемся к исходной точке – озеру Мартиска, куда вскоре подтягиваются и остальные группы. Последними приходят грибники. Предполагалось, что их поход будет скорее познавательным: начинающие научатся отличать съедобные грибы от несъедобных и узнают секреты поиска грибных мест. Но в результате многие возвращаются с приличным количеством лисичек в корзинках и ведерках.
Через бывшие дренажные канавы торфоразработки переброшены мостики. Фото Вера Малькова
Гиды-импровизаторы
После путешествия все угощаются походным супом и отдыхают, детвора купается в озере, а я знакомлюсь поближе с гидами RMK, каждая из которых – настоящий энциклопедист нашего края. Сотрудник Кауксиского посетительского центра RMK биолог Светлана Сухомятникова, которая постоянно весной, осенью и зимой проводит экскурсии для школьников, признается: очень интересно наблюдать, как у ее подопечных загораются глаза.
«Для городских детей поход по лесу или болоту – настоящее событие, они бурно радуются, если видят живых лягушек, птиц. Однажды мы вышли на поляну, где паслись косули – детям это показалось настоящим чудом. Правда, от неожиданности ребята громко закричали, и косули тут же унеслись. Каждая экскурсия планируется, но обычно рассказываю обо всем, что встречается на пути: это самый верный способ заинтересовать экскурсантов», - рассказывает Светлана.
Другие гиды соглашаются: без импровизации в ходе подобных экскурсий никак не обойтись. «Сегодня группа попалась очень любознательная, я едва успевала отвечать на вопросы. Одна из главных проблем Куртна – обмеление озер. И вдруг наши экскурсанты замечают: некоторые деревья вблизи озера растут в воде – но ведь это означает, что раньше в этом месте уровень воды был еще ниже. Конечно, мы тут же обсудили эту тему», - поделилась впечатлениями географ и биолог, руководитель клуба «Эрудит» при Доме творчества школьников Градислава Юшманова, которая проводит экскурсии уже свыше десяти лет. Юлия Пелехова, преподаватель географии и природоведения Ахтмеской гимназии и Наталья Лобосок, преподаватель географии и биологии Йыхвиской русской основной школы, сотрудничают с RMK уже около четырех лет.
«Больше всего вопросов задают по поводу удивительного ландшафта заповедника, его формирование – действительно захватывающая история, которая началась во время последнего ледникового периода», - говорит Юлия. «Самые интересные вопросы – те, на которые не можешь сразу дать ответ. Помню, как однажды была поражена, когда в ходе экскурсии мы увидели уток, выпрыгивающих из дупла над нашей головой – позже я выяснила, что это утка-гоголь, которая не так часто встречается в Эстонии и действительно может гнездиться на высоте до 15 метров», - вспоминает Наталья.
Елена Сабинина и ее светлые, как этот день, песни. Фото Вера Малькова
Гитара в кустах, грибы – на выставке
После отдыха нас ожидал приятный сюрприз: среди наших походников оказалась Елена Сабинина, известный нарвский бард, которая порадовала народ своим творчеством. «Давно не слышали таких душевных песен», - поделились впечатлениями от импровизированного концерта кохтлаярвески Галина и Людмила.
Затем Анатолий Тарасов торжественно перерезал ленточку грибной выставки: сюда многие участники мероприятия принесли найденные в лесу диковинки. Эксперт дал каждому характеристику: среди них оказались, к примеру, разные виды мухоморов, от сьедобного серо-розового до белого поганковидного, который и в руки-то брать не стоит. «По всем признакам, грибы в этом году будут: рассчитывайте на сентябрь», - обнадежил Тарасов. Под занавес Дня походов все участники приняли участие в лотерее, где разыграли небольшие памятные подарки.
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НА ЗАМЕТКУ
Как попасть на мероприятия RMK?
На все мероприятия проводится предварительная регистрация. Ближайшее мероприятие RMK в Ида-Вирумаа – Семейный грибной день в Каукси, который состоится 17 сентября. Более подробную информацию об этом и других мероприятиях RMK можно получить на сайте www.loodusegakoos.ee
Вера Малькова
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