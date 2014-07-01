Бастион Викторию полюбили нарвские пенсионеры

ТуризмБастион Викторию полюбили нарвские пенсионеры
Программа, которая подготовлена бастионом Виктория специально для людей пожилого возраста, пользуется популярностью.
Экскурсовод Наталья Левицкая говорит, что новый квест для взрослых по казематам Виктории обещает быть очень увлекательным.
Предлагать программу стали с весны этого года. Пожилые люди собираются в гостевом центре бастиона за чашечкой чая или кофе, гид рассказывает об истории Нарвы. Очень часто, говорят сотрудники бастиона, пришедшие начинают делиться своими собственными воспоминаниями о старой Нарве, и делать это никому не возбраняется.
Для тех, кто не может спуститься в казематы, проводится виртуальная экскурсия. Стоимость экскурсии 2 евро. Как правило программа для пенсионеров проходит по четвергам и пятницам.
Набирает популярность и еще одна услуга, которая предлагается бастионом и особенно востребована семьями с детьми, — в пороховом погребе можно отметить день рождения ребенка, накрыть стол для гостей, поучаствовать в мастер- классах или увлекательном квесте — он разработан для посетителей Виктории от 8 до 16 лет (напомним, квест — приключенческая игра с головоломками и различными задачами).
По словам экскурсовода Натальи Левицкой, сейчас в разработке находится еще один квест - уже для взрослых: задействован будет не только пороховой погреб, но непосредственно и сами казематы.
Сейчас же на второй этаж казематов завезли специальные витрины, в которых будут выставлены археологические находки нарвского поисково-краеведческого клуба «Камерад»: старинные монеты, ядра, пули, прочие предметы XVII века, которые были найдены членами клуба в окрестностях бастиона Виктория, на берегу Наровы. Что до солдатских трубок, то, оказывается, осколки их и сейчас в большом количестве встречаются в окрестностях бастиона. Трубки были очень хрупкие, чуть что — ломались, поэтому их запросто выбрасывали. А вот теперь это историческая реликвия.
Светлана Зайцева
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