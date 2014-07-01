Бастион Викторию полюбили нарвские пенсионеры

Дата публикации: Сегодня, 18:44

Программа, которая подготовлена бастионом Виктория специально для людей пожилого возраста, пользуется популярностью.

Экскурсовод Наталья Левицкая говорит, что новый квест для взрослых по казематам Виктории обещает быть очень увлекательным.

Предлагать программу стали с весны этого года. Пожилые люди собираются в гостевом центре бастиона за чашечкой чая или кофе, гид рассказывает об истории Нарвы. Очень часто, говорят сотрудники бастиона, пришедшие начинают делиться своими собственными воспоминаниями о старой Нарве, и делать это никому не возбраняется.

Для тех, кто не может спуститься в казематы, проводится виртуальная экскурсия. Стоимость экскурсии 2 евро. Как правило программа для пенсионеров проходит по четвергам и пятницам.

Набирает популярность и еще одна услуга, которая предлагается бастионом и особенно востребована семьями с детьми, — в пороховом погребе можно отметить день рождения ребенка, накрыть стол для гостей, поучаствовать в мастер- классах или увлекательном квесте — он разработан для посетителей Виктории от 8 до 16 лет (напомним, квест — приключенческая игра с головоломками и различными задачами).

По словам экскурсовода Натальи Левицкой, сейчас в разработке находится еще один квест - уже для взрослых: задействован будет не только пороховой погреб, но непосредственно и сами казематы.

Сейчас же на второй этаж казематов завезли специальные витрины, в которых будут выставлены археологические находки нарвского поисково-краеведческого клуба «Камерад»: старинные монеты, ядра, пули, прочие предметы XVII века, которые были найдены членами клуба в окрестностях бастиона Виктория, на берегу Наровы. Что до солдатских трубок, то, оказывается, осколки их и сейчас в большом количестве встречаются в окрестностях бастиона. Трубки были очень хрупкие, чуть что — ломались, поэтому их запросто выбрасывали. А вот теперь это историческая реликвия.

Светлана Зайцева