Соблазнят ли москвичей минога и сыр?

Дата публикации: Сегодня, 08:42

Туристический поток из России понемногу восстанавливается, что не может не радовать местных предпринимателей. Нарва хочет заполучить к себе в гости москвичей, по силам ли городу такая задача?

Дни миноги как пример привлечения туристов: это и необычное мероприятие, в котором туристы могут принять участие сами, и вкусные угощения. Фото: silmupaevad.eu

Нарва - terra incognita для москвичей

Если Нарва многими жителями Санкт-Петербурга воспринимается чуть ли не как сосед через дорогу, то для Москвы Нарва - это terra incognita, неизведанная земля.

- Семинары в Санкт-Петербурге проводятся регулярно, туристические фирмы хорошо знают наш регион и интересуются, в основном, новинками, а вот москвичи не имеют представления о Нарве как о туристическом объекте. Не знают даже того, что до Нарвы так легко и удобно добраться: ночь в поезде – и ты на месте, - рассказывает старший специалист по туризму нарвской горуправы Ольга Черёмушкина. - И я ведь говорю не о простых горожанах, а о предпринимателях, которые зарабатывают на туризме. К сожалению, группы, в основном, везут в Таллинн мимо нас. В ходе ворк-шопов (так называются рабочие группы на семинаре – прим. ред.) выяснилось, что москвичей в основном интересует Раквереский замок, деревня Викингов...Они жаждут интерактива:желают не просто посмотреть, а принять участие в каком-нибудь колоритном действии.

Ольга Черёмушкина недавно вернулась из Москвы, где рассказывала о Северной Эстонии и Нарве на семинаре, организованном EAS (эстонским Фондом содействия развитию предпринимательства) для 80 представителей российского туристического бизнеса. Если раньше считалось, что Москва слишком далеко от нас и там нет смысла рекламировать себя, то прошедшее мероприятие показало - это не так.

К тому же себя рекламировали сразу 5 уездов Северной Эстонии (Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа - без Таллинна, Рапламаа и Ярвамаа), в итоге поездка обошлась недорого и стала продуктивной, считает специалист. Подобные рекламные выезды планируются фондом EAS в Екатеринбург и Тюмень, но наш город вряд ли примет участие в них – слишком уж далёк этот регион и дорого транспортное сообщение для массового туриста.

Событийный туризм – это то, что нужно

У наших питерских соседей по-прежнему большой интерес вызывает Кренгольм, но они хотят обязательно увидеть водопады, что, на самом деле, бывает возможным крайне редко. Очень интересует россиян, например, День рыбака: отели Нарва-Йыэсуу сообщают, что на эту дату почти все места забронированы уже сегодня.

Популярностью пользуются и Дни миноги. Новый гастро-фестиваль, который организует Евгений Тимощук с 2015 года, заинтересовал и местных жителей, и внутренних туристов, а также гостей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

- Идея фестиваля основана на местном бренде – миноге. Во всём мире не более 30 мест, где водится минога, - говорит Евгений. - Один из важнейших наших плюсов, пусть это и звучит несколько заезженно, - это уникальное расположение, прямо на границе. Но должна быть изюминка, ради которой сюда поедут люди.

Событийный туризм – как раз то, что нужно Нарве, считает и Ольга Черёмушкина:

- Нужно делать акцент именно на мероприятия, которые привлекут гостей. Заодно турист зайдёт в замок или посмотрит бастион Виктория.

Не всем по вкусу

Кстати, к удивлению авторов исследования «Российский турист в Ида-Вирумаа: что он здесь делает на самом деле? 2017 год», гости из России вдруг стали хвалить нарвские рестораны и кафе. «Нынешние туристы все больше интересуются экзотическими продуктами и желают, чтобы блюд из них было в ресторанах поболее», - рассказывала Елена Роотамм-Вальтер на презентации опроса. В этом же направлении призван работать и фестиваль Narva Maitsed (“Вкусы Нарвы”), где любой ресторан или кафе Нарвы и близлежащих мест может заявить о себе, привлекая как местных жителей, так и гостей вкусными блюдами.

- Приглашали местных рестораторов, но половина из них заинтересованности не проявила, хотя участие для них – бесплатное, - сетует городской специалист по туризму. - Полагаю, что фестиваль даёт отличный шанс заявить о себе и сделать рекламную кампанию практически бесплатно, были бы только желание и фантазия. Но многие отвечают: «Нам это не надо», а потом жалуются, что проводится мало мероприятий.

100 мини-событий

Владимир Чердаков, известный нарвский музыкант и ресторатор, сам, так сказать, че5ловек «событийный». Он полагает, что в нашем городе много талантливых людей, которые могут предлагать туристам, приехавшим отдохнуть в санатории и SPA, широкий круг развлечений:

- Например, Club AveNue организует на регулярной основе сальса-вечеринки, запустили недавно по средам игру «60 секунд». Один только коллектив «Супрядки», в котором я имею честь состоять, постоянно организует разнообразные тематические вечера с уникальным фольклорным уклоном. Масса мелких событий на любой вкус - это особенно актуально для приезжающих, которые не знают, чем занять вечер после своей основной программы отдыха, - говорит он. Чердаков уверен, что местные таланты способны подготовить как минимум 100 подобных событий, но кто-то должен организовывать эту деятельность, развивать, расставлять акценты.

Сыр как приманка

Статистика утверждает, что российский турист возвращается – потихоньку, но стабильно. Туристы, как и события, не возникают из ничего. В качестве шутки в Нарве родилась идея. Раз россияне любят и ценят нашу молочную продукцию, может, гостиницам проводить такую акцию: закажи ночь в отеле – получи кусок эстонского сыра в подарок?

Софья Боборенко