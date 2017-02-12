Российский турист в Ида-Вирумаа: каков он сегодня?

Дата публикации: Сегодня, 10:14

На этот вопрос попытались ответить авторы исследования «Российский турист в Ида-Вирумаа: что он здесь делает на самом деле? 2017 год», которое было представлено на презентации в Нарвском колледже Тартуского университета во вторник, 14 марта.

Елена Ротман-Валтер говорит, что большинство нынешних российских туристов, приезжающих в Ида-Вирумаа, — это люди с широким кругозором, попутешествовавшие по Европе, а значит, более сведущие и требовательные. Светлана Зайцева

Работа выполнена исследовательской группой Нарвского колледжа Тартуского университета по заказу уездной управы Ида-Вирумаа. Подобное исследование было проведено впервые два года назад. По сравнению с 2015 годом произошел ряд важных изменений как в составе самого туристического потока в Ида-Вирумаа из России, так и в привычках российских туристов. По мнению авторов исследования, о них следует знать и учитывать при составлении стратегических планов по развитию туризма на Северо-Востоке Эстонии.

Не из столицы, а из области

Если в 2015 году в Ида-Вирумаа приезжали главным образом жители северной столицы России - Санкт-Петербурга, то сегодня туристический поток изменился: почти половину его теперь составляют жители городов Ленинградской области - Кингисепп, Сланцы, Луга, Выборг и проч. Ответить на вопрос, почему вдруг так произошло, ведущий исследователь Елена Ротман-Валтер затрудняется: «Мы сами задаемся этим вопросом. И вынуждены просто констатировать: так есть, а почему, не понятно».

Не понятно, по словам Е. Ротман-Валтер, и то, почему среди пересекающих эстонско-российскую границу гораздо меньше стало «ежедневных туристов» - то есть тех, кто пришел в Нарву утром, а через пару часов покинул город.

Раньше были «вне конкуренции»

Еще один новый показатель: туристы 2015 года никогда не сравнивали Нарву и остальные города Ида-Вирумаа с другими туристическими местами. «Нынешние туристы, если можно так сказать, стали более осведомленными — они сравнивают Ида-Вирумаа с разными европейскими странами, например, с Испанией, Грецией, - говорит г-жа Ротман-Вальтер. - А раньше мы были вне сравнения». Исходя из этого, вероятно, можно предположить, что турист нынче пошел более требовательный, с большим кругозором, а, соответственно, и с большими претензиями.

Путешествуют по уезду

Теперь туристы не ограничиваются пребыванием только в Нарве или в Нарва-Йыэсуу, а стремятся путешествовать по всему уезду, захватывая еще и Ляэне-Вирумаа.

Кстати, транзитных туристов, то есть тех, кто заезжает в Ида-Вирумаа по пути в Таллинн, оказалось на удивление мало - всего 6-8 процентов из тех, кого опрашивали на погранпункте в Нарве. То есть едут конкретно посмотреть Нарву и окрестные города.

Эстонский хлеб - «наша Nokia»?

Елена Ротман-Валтер признается, что это было для исследователей приятным сюрпризом — все туристы единодушно хвалили эстонский хлеб, эстонскую выпечку. «Может, это и есть наша Nokia» - с улыбкой замечает она.

Недовольны ассортиментом

Почти также единодушны они были в оценке ассортимента промышленных товаров в магазинах Ида-Вирумаа: ассортимент скудный. И это даже в отношении детской одежды, которая традиционно получала высокий бал. И совсем нет, по мнению российских туристов, красивого женского белья. А также мало дамских платьев и семян различных растений.

А вот рестораны и кафе (к удивлению исследователей) вдруг стали хвалить. «И кстати, нынешние туристы все больше интересуются экзотическими продуктами и желают, чтобы блюд из них было в ресторанах поболее», - говорит г-жа исследователь.

«Сделайте нам красиво!»

Все туристы дружно ищут в Ида-Вирумаа, как они сами выражаются, что-то «особенное, стильное, необычное». И, конечно, жаждут больше развлечений, а вовсе не тишины и спокойствия.

Елена Ротман-Валтер заметила, что все опрашиваемые не слишком критиковали сферу обслуживания (как бывало раньше), но очень активно давали рекомендации, как ее улучшить.

Куда подевались дети?

И вот еще один тренд сезона: почему-то все больше стало туристов без детей. Детям активно покупают подарки, вещи, но самих детей с собой в путешествие не берут.

Светлана Зайцева







