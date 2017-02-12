Туристы стараются экономить и ищут «чего-нибудь новенького»

Дата публикации: Вчера, 22:25

Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что туристический поток в Нарву понемногу восстанавливается после провального 2015 года. В город в основном приезжают эстоноземельцы, россияне и финны. Что мы можем им предложить?

В казематах бастиона Виктория планируется развернуть новую экспозицию, посвящённую находкам, найденным в Нарве и её окрестностях. Архив «ВП»

Основные гости - эстоноземельцы

Лучшие годы туризма в Нарве приходятся на 2011-2014 годы, а вот в 2015 произошел значительный спад, количество людей, остановившихся на ночлег в Нарве, уменьшилось тогда на треть. Радует, что в 2016 году количество туристов в нашем городе увеличилось на 18 % по сравнению с предыдущим годом. А вот количество проведенных ночей в Нарве уменьшилось ещё на 2%. Данные цифры говорят о том, что туристы, приезжающие в Нарву, стараются экономить и проводить здесь меньшее количество ночей, считает старший специалист по туризму департамента развития и экономики Ольга Черёмушкина. Основные гости Нарвы - эстоноземельцы, их стало на 22% больше, чем в прошлом году, и они составляют половину от всех, нашедших ночлег в нарвских гостиницах.

Вторая по многочисленности группа гостей – это россияне. Ещё к нам охотно приезжают финны, немцы, литовцы и латыши.

Зарубежные гости приезжают в Нарву с целью отдохнуть, а вот большинство эстоноземельцев посетили город по рабочим вопросам.

Если смотреть ситуацию по Эстонии в целом, то она соответствует нарвской: наблюдается небольшой рост числа туристов, россиян среди них стало на 5% больше. Большинство русских путешественников едет через Нарву прямиком в Таллинн, не интересуясь особо другими регионами.

Точных данных нет

Данные, озвученные госпожой Черёмушкиной, были переданы восемью нарвскими фирмами, предоставляющими услуги по размещению на территории Нарвы. Однако, признаёт она, фактического положения дел никто точно не знает, так как в городе действует довольно много хостелов и частных лиц, сдающих апартаменты, которые не желают предоставлять информацию о ночующих у них туристах. Так, например, один только сайт для бронирования мест размещения онлайн booking.com по состоянию на конец февраля содержал 27 предложений по проживанию в Нарве. А ведь ещё многие питерцы приезжают просто погостить к родственникам.

Чтобы туристы возвращались, им нужно предлагать способы приятно провести время. Николай Андреев

Шопинг-туризм снова на подъёме

Юлия Виирсалу, маркетолог Astri Grupp (куда относятся крупнейшие нарвские магазины Astri, Fama и Tempo), подтверждает: крупные сетевики видят подъём посещаемости и продаж. Особенно это заметно по продуктовым магазинам.

- Только по центру Astri с начала года посещаемость увеличилась на 17% по сравнению с прошлым годом, а два выходных дня - 23 и 24 февраля - дали дополнительно ещё 5%. Конечно, и мы старались создать соответствующую, праздничную атмосферу,- сказала она.

Ида –Вирумаа - «край приключений»?

Объективно в Нарве не так уж много мест, которые вызвали бы интерес у искушённого путешественника. Нарвский замок, бастионы? Сейчас в мире популярны гастрономические туры – но для нашего города это неактуально.

До сих пор помню свою растерянность, когда группа эстонских туристов, специально приехавшая посмотреть казематы бастиона Виктория, спросила меня на выходе: а где у вас хороший ресторан русской кухни? Действительно, где в самом «русском» городе Эстонии подобное заведение?

- Люди часто на туристических выставках подходят и спрашивают: что нового у вас появилось? Это значит, что они уже были в Нарве и хотят вернуться. Следовательно, надо предлагать им новые возможности для интересного времяпрепровождения, - считает Ольга Черёмушкина.

В качестве примера она приводит казематы бастиона Виктория, где планируется запустить экспозицию, посвящённую находкам, найденным в Нарве и её окрестностях. Определённые надежды связаны с новым проектом строительства тематического аквапарка в Нарва-Йыэсуу. Очень позитивные отзывы были получены после проведения «большого приключения», ус- троенного клубом Xdream на территории Кренгольма.

Ида-Вирумаа вообще позиционирует и рекламирует себя как Seik-lusmaa («Край приключений»), потому что именно приключений часто и не хватает современному человеку.

Порт Нарвы должен заявить о себе

- В этом году мы приняли участие в совершенно новой для нас тематической выставке в Финляндии Vene 17 Båt, она направлена на развитие морского туризма. Оказалось, что основная часть финских туристов, активно посещающих морскую территорию Эстонии, совсем не знают о том, что и у нас в Нарве есть гостевой порт, способный принимать малые суда. Среди причин нежелания посещать наш край - отсутствие информации и близость к российской границе. Полагаем, нужно, чтобы люди приехали, своими глазами всё увидели и, желательно, порекомендовали Нарву своим знакомым и друзьям. Для этого необходимо провести какое-то мероприятие, возможно, международную регату, - говорит Ольга Черёмушкина, соглашаясь, что на данном этапе нужно хотя бы запустить в работу сайт порта.

Музей ищет сильного маркетолога

Анжелика Штыкалов, руководитель по качеству Нарвского музея, рассказывает:

- Нарвский музей сейчас занимается проектом, результатом которого станет открытие Восточного флигеля, где появится принципиально новая экспозиция. В рамках этого проекта музей сейчас ищет опытного руководителя по маркетингу, который сможет провести сильную рекламную кампанию. Мы хотим, чтобы на открытии флигеля в 2019 году у ворот стояла очередь желающих попасть внутрь.

Софья Боборенко





