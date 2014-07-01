Нарва – осенняя столица Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 14:02

Нарва вновь вступает в права осенней столицы Эстонии 22 сентября. На протяжении всего сезона Нарва станет центром культурной жизни, где пройдёт множество самых разноплановых мероприятий. Уголки города превратятся в культурные площадки, самые интересные и разнообразные события продлятся до 21 декабря. И первое из них - это Midnight opera на сцене культурного центра «Женева».

Сцена из спектакля "Кафе Идиот"

Впервые в Нарве и в Эстонии будет показан этот необычный проект. Midnight opera – это театр на расстоянии вытянутой руки, интерактивная опера, где каждый зритель в любой момент может оказаться вовлеченным в театральное действо. Солисты Мариинского театра в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра поют прямо перед зрителями, разбивая все оперные стереотипы и превращая исполнение классических произведений в незабываемое захватывающее шоу.

Программа Осенней столицы наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями. Каждый зритель найдёт для себя что-то по вкусу и интересу. Одним из ярчайших и ожидаемых культурных событий этой осени станет открытие театрального фестиваля «Золотая маска в Эстонии». На сцене культурного центра «Женева» 5 октября будет показан спектакль «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» по мотивам романа Федора Достоевского. Год назад постановка стала лучшей в номинации «современный танец». Работа известного в Эстонии хореографа Саши Пепеляева адресована широкой аудитории и будет интересна всем, кто открыт к новым формам и свободной интерпретации классики.

От классики до рока, от фолка до джаза

и на всех площадках города

Фестиваль джазовой музыки Festival IDeeJazz'17, который пройдёт впервые в Нарве, займёт самые необычные площадки (сцены) города - Нарвскую арт-резиденцию, пляжное здание Липовой ямки, Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвский музей и арт-клуб «Ро-Ро». Это станет настоящим подарком для всех ценителей жанра и еще одним знаковым мероприятием в рамках культурной программы. IDeeJazz предложит насыщенную хорошими идеями музыку мирового уровня.

В Нарвском колледже Тартуского университета состоится благотворительный рок-фестиваль с участием нарвских рок-групп и гостей из Карелии. А на двух этажах популярного нарвского арт-клуба «Рo-Рo» пройдёт двухдневный рок-фестиваль «Грачи возвращаются». В фестивале примут участие более 20-ти нарвских групп, а также гости из Эстонии, Санкт-Петербурга и Прибалтики.

Ряд совершенно новых концертов наполнит программу Осенней столицы особым колоритом и удивит искушённую публику новым звучанием. В исполнении петербургской фолк-группы «Добраночь» прозвучат фольклорные мотивы народов Балканского полуострова. Вы услышите сербские, греческие, еврейские, болгарские, цыганские и многие другие песни в совершенно новой обработке разношерстных, но безмерно талантливых музыкантов.

Поклонники классической музыки непременно отправятся на концерты Нарвского городского симфонического оркестра. Концерты можно посетить всей семьей, поскольку для детей предусмотрена отдельная программа - большой концерт-представление «Для всей семьи и чтеца с оркестром», где младшим слушателям и их родителям будет представлена музыкальная сказка Ганса Христиана Андерсена «Соловей» в сопровождении оркестра.

Также запланирована серия концертов классической музыки под общим названием «Осенние мелодии», которая пройдет в Нарвском замке. В сотрудничестве с Eesti Kontsert будут представлены два концерта с участием Камерного хора Эстонской филармонии и гостей из Китая – квартета Pantoum Piano Quartet.

Шрек, клоунада и собственное «Евровидение»

Таллиннский музыкальный театр Sakala Laululapsed представит музыкальный спектакль «Шрек. Приключения продолжаются!» для детей и взрослых.

История волшебных превращений знакомых героев, их злоключений и победы добра над злом сопровождается танцами и песнями в живом вокальном исполнении. А также с участием таллиннской и нарвской молодёжи пройдёт большой концерт «Наше Евровидение: поют дети», посвященный 100-летию Эстонской Республики. Юные талантливые вокалисты на эстонском и английском языках исполнят песни эстонских композиторов, звучавшие на международном конкурсе Евровидение.

Театр Giraffe Royal этой осенью подготовил фестиваль современной клоунады Anima Allegra. Это уникальная программа, представляющая из себя тончайший синтез пантомимы и клоунады в интеллигентном исполнении лучших артистов Санкт-Петербурга и театра «Королевский Жираф», а также предрождественский вечер кукольного искусства и культуры.

Спорт, пленэр и шахматы

В сентябре в Нарве пройдёт III Международный лагерь художников Narva ART. Мастера из Латвии, Литвы, России и Эстонии познакомятся с древней историей города и его изумительными пейзажами. Выставка по итогам недельного пленэра будет представлена в Доме Свободного творчества (Вабадусе 20, Нарва).

Помимо новых событий в программу войдут и традиционные, любимые публикой яркие культурные и спортивные мероприятия: конкурс красоты и здоровья Fitness Model Estonia, международный шахматный турнир «Шахматные звёзды Балтийского моря», гастрономический фестиваль «Дни миноги». Самый масштабный забег осени - Нарвский Кренгольмский забег.

По традиции, завершится программа Осенней столицы грандиозным гала-концертом. На сцене культурного центра «Женева» 21 декабря прозвучат «Хиты Бродвея» с участием ведущих солистов мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт «Хиты Бродвея» – это самые яркие и известные арии из лучших мировых мюзиклов: «Чикаго», «Кошки», «Кабаре», «Монте-Кристо» и других.

С подробными программами мероприятий осенней столицы на октябрь, ноябрь и декабрь в конце каждого текущего месяца можно будет ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.

По информации отдела культуры