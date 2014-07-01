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Праздник
+Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом

Дата публикации: Сегодня, 15:47

В воскресенье 17 сентября в окрестностях Нарвского Воскресенского собора царило необычное для этого места оживление: звучали песенки о том, чему именно учат детей в школе; к храму спешили дети младшего и среднего школьного возраста, сопровождаемые родителями.

 

+Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом

 

Довольно быстро собралось более двухсот человек. Так началось мероприятие молодёжного отдела Нарвской епархии, посвященное Дню знаний. Оно было приурочено к началу занятий в Воскресной школе при храме, потому и проходило не 1 сентября, как можно было ожидать. Впрочем, против еще одного небольшого праздника никто не возражал. И праздник состоялся!

Прямо на стене храма разместилась защищенная от непогоды стеклом галерея из детских рисунков, присланных на конкурс «Букет любимого учителя», на каменной оградке расположились поделки и аппликации.

Конкурс, напомним, проводил молодежный отдел совместно с газетами «Виру Проспект» и «Нарвская Газета». На сайте газет www.prospekt.ee можно увидеть все работы, здесь же были только лучшие из лучших.

Официальная часть праздника началась с небольшой молитвы и обращений к собравшимся Епископа Нарвского и Причудского Лазаря и председателя Нарвского горсобрания Александра Ефимова. Затем на первый план вышли герои дня - дети, которые начали ходить в школу с этого года.

Познавательно-игровая программа праздника включала в себя выступления танцевальных коллективов - из Дома детского творчества и Солдинаской гимназии, не менее привлекательными оказались и мастер-классы, для проведения которых были установлены палатки.

Выбор для желающих отдыхать, обучаясь, оказался немаленьким: можно было поучаствовать в викторине Нарвской библиотеки, можно было научиться писать на церковно-славянском заглавные буквы. Рядом на аллейке MTÜ Florett, занимающееся организацией инваспорта, провело показательный поединок фехтовальщиков. Полиция и спасатели рассказывали детям о своей работе, знакомили с оборудованием и позволили им полазать по спецмашинам.

Самым же большим интересом, по нашим наблюдениям, пользовались занимательные опыты с жидким азотом, которые устроило Citrus Project OÜ. Мероприятие закончилось вручением наград победителям конкурса детского творчества «Букет любимому учителю». На конкурс, приятно отметить, было прислано более 250 работ.

Победителями в конкурсе рисунков стали: Анастасия Лукина, Алексей Иванов, Никита Филяев и учитель Ваналиннаской государственной школы Ольга Жаворонкова. В конкурсе поделок и аппликаций победили: Григорий Сидоров, Иван Усов, Тимофей Иванов, Алиса Раттик, Иван Плешков, Максим Чекин. Дополнительными призами от епархии были награждены авторы групповых работ - 3а класс Солдинаской гимназии, 1б класс Солдинаской гимназии и группа “Пчелки” детского сада Karikakar.

 

Работы, присланные на конкурс, смотрите ЗДЕСЬ.

 

Василий Кушков

+Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом

 

Галерея
+Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом +Галерея. День знаний: по-семейному, но с размахом
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