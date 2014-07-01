Река Нарва бурлила как никогда

Дата публикации: Сегодня, 08:18

В субботу, 15 июля, в Нарве во второй раз состоялся праздник реки, судьба которой тесно переплетается с судьбой города. Собственно, процветание Нарвы, «жемчужины Балтии», в ее лучшие годы во многом предопределило именно то, что рядом с ней находилась такая «водная артерия».

Победителей лотереи ожидала часовая прогулка на яхте «Диана».

С чем ассоциируется у нарвитян река Нарва сегодня? Граница, рыбалка, запрет на купание, тренировки гребцов и… стоящие на приколе маломерные суда. Многими позабыты те времена, когда Нарва была процветающим портовым городом. День реки проводится как раз для того, чтобы напомнить нарвитянам о важном месте и роли реки в жизни их родного города.

Праздник продолжался более трех часов. Многие пришли на него с детьми — ведь анонсе праздника так и было сказано — ждите игр и конкурсов для детей. О взрослых организаторы тоже побеспокоились.

Рыбное изобилие

На площадке перед пляжным зданием выстроились в ряд прилавки, на которых аппетитными горками лежала самая разнообразная — и копченая, и вяленая — рыба домашнего приготовления. За одним из прилавков стоял мужчина в белоснежном халате и поварском колпаке. Как выяснилось, неспроста — он приготовил уху и сервировал каждую порцию двумя маленькими расстегаями. Порция стоила по-божески — 3 евро. Народ покупал и ел уху охотно. Хочется отметить, что цены на рыбу были не очень-то праздничные, то есть высоковатые — 8–10 евро за килограмм, а рыбка попроще —2.5–5 евро. Например, копченая ряпушка стоила 9.80 евро, судак — 10 евро, а окунь — 8 евро за кг. Так что некоторым посетителям пришлось довольствоваться рыбным ароматом. Видимо, сорта рыб на прилавках и оказались тем самым заявленным в анонсе знакомством с рыбами, которые водятся в реке Нарва.

Туда, где исполняются желания

На празднике выступили артисты известного и любимого нарвитянами театра «Королевский жираф» — Станислав Варкки и Лариса Лебедева. В этот раз их выступление было рассчитано на детскую аудиторию. Между делом выяснилось, что Станислав и Лариса увлечены не только своей профессией: оригами, которые Станислав складывает, следуя хитроумной японской технике, оказались в этот день как нельзя кстати. Под руководством именитых артистов дети самых разных возрастов сложили кораблики и, написав желание, спустили их на воду. «Как ты думаешь, сбудется твое желание?» — спросила я у одного из таких «кораблестроителей». «Если кораблик не утонет, то, конечно, сбудется», — ответил он серьезно. Зрелище было красивое — целая флотилия плыла по реке, а с берега на кораблики напряженно смотрели их создатели — только бы не утонул...

Роспись лица аквагримом — большой соблазн для детей, которые любят преображаться. Поэтому на развлечение, предлагавшееся маленьким участникам праздника молодыми художниками из Нарвского молодежного центра, выстроилась дружная очередь.

Предоставил яхту для бесплатных прогулок

Ключевым событием на Празднике реки, конечно, стала лотерея. Ее проводили в два захода. Из корзины вытягивали билетики с именами победителей, выигравших часовую прогулку по реке-имениннице на яхте «Диана». Нам удалось поговорить с Антоном Лебедевым, капитаном яхты и председателем правления Нарвского яхт-клуба. Он сообщил, что яхта «Диана» принадлежит капитану дальнего плавания Максиму Иванову. Несмотря на то, что сейчас Максим находится в плавании, он предоставил свою яхту для праздничных бесплатных рейсов по реке.

К слову сказать, таких рейсов в этот день было три: первыми поплыли ребята из общества «Матвейка» под присмотром руководителя, Риты Тернос. А потом – одна за другой — две часовые поездки для победителей лотереи. В обычные дни билет стоит 10 евро для взрослого и 5 евро для ребенка. Поэтому выигравшие возможность прокатиться бесплатно не проигнорировали: практически все как один пришли на причал.

Организаторы праздника: и это еще не все...

Праздник удался и людям, его посетившим, понравился, - так справедливо считают организаторы Дня реки, команда из целевого учреждения Narva Linna Arendus. И, как подчеркивает его руководитель, Софья Хомякова, в планах - сделать День реки нарвской традицией.

Однако на этапе подготовки этого праздника не все было гладко. Например, организаторам трудно было найти желающих выставить свой рыбный товар на праздничной ярмарке. А в результате небольшой накладки, случившейся во время транспортировки, некий загадочный экспонат (результат совместной работы с Тартуским научным центром АХХАА) в День реки не удалось запустить. Таким образом, гости праздника не увидели привезенное из Тарту чудо техники в действии.

На вопрос, что должен был сотворить этот экспонат, внешне напоминающий бочонок с краниками, Софья рассмеялась и ответила, что скоро его приведут в порядок и тогда состоится торжественный запуск, а до той поры его предназначение — секрет. О дате запуска она обешала сообщить дополнительно.

Ксения ТРОХАЧЕВА