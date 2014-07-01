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Праздник
«Республика Детей» посетила Нарву

Дата публикации: Вчера, 14:18

14 июня тур впечатлений «Республика Детей» довёз празднование дня рождения Эстонской Республики EV100 до Нарвы. «Республика Детей» передвигается на колесах и соединяет в себе театр, игру и мастер-классы.

 

«Республика Детей» посетила Нарву

Развернувшаяся на Ратушной площади “Республика детей” привлекла и маленьких, и взрослых нарвитян.

 

Идея этой серии мероприятий родилась во взаимодействии Эстонского центра детской литературы и организационного комитета Государственной канцелярии по празднованию юбилея республики EV100, и ее задачей стало предложить детям и их семьям качественные культурные впечатления.
- Поскольку мы совместно отмечаем день рождения Эстонии, то нам важно рассказать детям о нашей стране, о литературе, театре, музыке, искусстве, природе и науке. «Республика Детей» - это общий праздник для детей и семей, который длится все лето, - говорит одна из авторов идеи Трийн Сооне, директор Эстонского центра детской литературы.

Путешествие тура впечатлений «Республика Детей» началось 25 мая в Пылтсамаа, а закончится 8 сентября в Саверна в Пылвамаа. За пять месяцев проект побывает более  чем в  пятидесяти местах Эстонии.

На каждой остановке местные дети могут посмотреть представление «Самый лучший подарок», созданное специально для этого проекта, узнать много интересного про Эстонию в своеобразном лабиринте - игровой зоне и проверить ловкость своих рук и ясность мысли в различных мастер-классах. В Нарве их организовали Эстонский музей полиции, Эстонский музей здравоохранения, Центр ледникового периода, Эстонский музей под открытым небом, Нарвская центральная библиотека и научный центр AHHAA, который показал также эффектное представление на уникальной автомобильной сцене.

На мероприятии можно было получить паспорт «Республики Детей», который гарантирует до конца 2018 года льготный вход для детей до 12 лет во многие музеи и развлекательные центры по всей Эстонии, в том числе и в те, что представляли себя в игровой зоне – это и Кукольный театр, и Телевизионная башня, и Таллиннский зоопарк, и разнообразные тематические музеи.

С 14 июня в течение 5 дней тур путешествовал по Ида-Вирумаа, помимо Нарвы посетив Йыхви, Ийзаку, Сонда и Вока.

 

Софья Боборенко

«Республика Детей» посетила Нарву


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