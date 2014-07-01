Праздник для тех, кто не испугался холода

ПраздникПраздник для тех, кто не испугался холода
Дни города и совестный с Санкт-Петербургом фестиваль “Мост дружбы” открылись 2 июня концертом в культурном центре Geneva. Вместе выступили артисты двух городов. Мэр Нарвы, приветствуя гостей праздника, особо отметил, что приятно собраться вместе с ними в уютном зале, где не льёт дождь и не дует ветер.
Семён Альтов, вопреки своему амплуа сатирика, высказал очень серьёзное пожелание собравшимся на праздник: “Сейчас вокруг много военных учений. А фестиваль “Мост дружбы” - это мирные учения. Пусть люди научатся жить мирно бок о бок друг с другом”.
- Мы - осенняя столица Эстонии и должны держать марку, - объяснил необычно холодную погоду на нынешних Днях города Тармо Таммисте.
Президентом фестиваля “Мост дружбы”, традиционно проводимого параллельно с Днями города, выступил известный российский сатирик Семён Альтов, по совместительству - не менее известный усть-наровский дачник.
Праздник получился по-настоящему международным. Во дворе Нарвского замка выступали участники нынешнего Евровидения в Киеве от Эстонии Койт Тооме и Лаура. А также - известные питерские рокеры - группа “Ноль” и Фёдор Чистяков.
А чуть раньше здесь играли на баяне и пели русские народные песни участники хора ветеранов из петербургского района Красненькая речка.
В “Гонках на мыльницах” соревновались строители невероятных самодельных болидов не только из Нарвы и других городов Эстонии, но также команда американских военных, один из которых проехал дистанцию на фанерном танке, и даже гости из Белоруссии.
Труппа “Молодые американцы”, обновляя состав, уже полвека ездит по миру. Приезжая в новый город, артисты из США и ещё нескольких стран собирают школьников и всего за несколько дней ставят вместе с ними настоящий мюзикл. В Нарве представление приурочили ко Дням города.
“Гонки на мыльницах” прошли с успехом уже в седьмой раз. Гости из сухопутной Республики Беларусь добирались до Нарвы своим ходом через несколько границ, но в итоге пиратский корабль совершил спуск к Липовой ямке и получил главный приз.
Известный российский певец Прохор Шаляпин отправился на акцию “Сбежавшие невесты” в конном экипаже, к удивлению горожан проехав по главным улицам, а затем за колонной участников праздника - и по речному променаду.
В этом году шествие творческих коллективов, национально-культурных обществ Нарвы, спортшкол и “Сбежавших невест” прошло не по Таллиннскому шоссе, которое сейчас реконструируют, а по променаду. Сразу за флагами Эстонии и Нарвы шёл духовой оркестр Департамента полиции и погранохраны.
В палатке научно-развлекательного центра AXXAA было много и детей, и взрослых. Здесь можно было, например, послушать, как работает человеческое сердце.
Впервые появившийся в Нарве паровозик катал детей по Замковому парку и по променаду.
За пять минут до начала концерта: некоторые зрители умудрялись попасть за кулисы, чтобы сфотографироваться с популярными певцами - участниками Евровидения -2017 Койтом Тооме и Лаурой.
Фантасмагоричное представление теарта «GIRAFFE ROYAL» как всегда вызвало большой интерес зрителей.
На празднике национально-культурных обществ русские народные песни исполнял и хор ветеранов из МО «Красненькая речка» Ленинградской области.
На Дне художника неслучайно играли в старинные игры, например, в жмурки, ведь в этом году он был посвящен теме детства и молодежи. Здесь же прошло и награждение победителей творческого конкурса «Игры моего детства», на который поступило 70 работ взрослых художников (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Таллинна, Силламяэ, Нарвы) и 70 детских работ.
Кульминационный момент соревнования силачей «Раммумеэс»: победитель Тармо Митт из Тарту уходит в отрыв.
Пройти под парусом - редкая возможность для большинства жителей Нарвы, которая выпадает только в День города.
На Нарвском променаде танцует фольклорный музыкальный театр из Санкт-Петербурга «Морошка».
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