Праздник для тех, кто не испугался холода

Дата публикации: Сегодня, 14:10

Дни города и совестный с Санкт-Петербургом фестиваль “Мост дружбы” открылись 2 июня концертом в культурном центре Geneva. Вместе выступили артисты двух городов. Мэр Нарвы, приветствуя гостей праздника, особо отметил, что приятно собраться вместе с ними в уютном зале, где не льёт дождь и не дует ветер.

Семён Альтов, вопреки своему амплуа сатирика, высказал очень серьёзное пожелание собравшимся на праздник: “Сейчас вокруг много военных учений. А фестиваль “Мост дружбы” - это мирные учения. Пусть люди научатся жить мирно бок о бок друг с другом”.

- Мы - осенняя столица Эстонии и должны держать марку, - объяснил необычно холодную погоду на нынешних Днях города Тармо Таммисте.

Президентом фестиваля “Мост дружбы”, традиционно проводимого параллельно с Днями города, выступил известный российский сатирик Семён Альтов, по совместительству - не менее известный усть-наровский дачник.

Праздник получился по-настоящему международным. Во дворе Нарвского замка выступали участники нынешнего Евровидения в Киеве от Эстонии Койт Тооме и Лаура. А также - известные питерские рокеры - группа “Ноль” и Фёдор Чистяков.

А чуть раньше здесь играли на баяне и пели русские народные песни участники хора ветеранов из петербургского района Красненькая речка.

В “Гонках на мыльницах” соревновались строители невероятных самодельных болидов не только из Нарвы и других городов Эстонии, но также команда американских военных, один из которых проехал дистанцию на фанерном танке, и даже гости из Белоруссии.

Труппа “Молодые американцы”, обновляя состав, уже полвека ездит по миру. Приезжая в новый город, артисты из США и ещё нескольких стран собирают школьников и всего за несколько дней ставят вместе с ними настоящий мюзикл. В Нарве представление приурочили ко Дням города.

“Гонки на мыльницах” прошли с успехом уже в седьмой раз. Гости из сухопутной Республики Беларусь добирались до Нарвы своим ходом через несколько границ, но в итоге пиратский корабль совершил спуск к Липовой ямке и получил главный приз.

Известный российский певец Прохор Шаляпин отправился на акцию “Сбежавшие невесты” в конном экипаже, к удивлению горожан проехав по главным улицам, а затем за колонной участников праздника - и по речному променаду.

В этом году шествие творческих коллективов, национально-культурных обществ Нарвы, спортшкол и “Сбежавших невест” прошло не по Таллиннскому шоссе, которое сейчас реконструируют, а по променаду. Сразу за флагами Эстонии и Нарвы шёл духовой оркестр Департамента полиции и погранохраны.

В палатке научно-развлекательного центра AXXAA было много и детей, и взрослых. Здесь можно было, например, послушать, как работает человеческое сердце.

Впервые появившийся в Нарве паровозик катал детей по Замковому парку и по променаду.

За пять минут до начала концерта: некоторые зрители умудрялись попасть за кулисы, чтобы сфотографироваться с популярными певцами - участниками Евровидения -2017 Койтом Тооме и Лаурой.

Фантасмагоричное представление теарта «GIRAFFE ROYAL» как всегда вызвало большой интерес зрителей.

На празднике национально-культурных обществ русские народные песни исполнял и хор ветеранов из МО «Красненькая речка» Ленинградской области.

На Дне художника неслучайно играли в старинные игры, например, в жмурки, ведь в этом году он был посвящен теме детства и молодежи. Здесь же прошло и награждение победителей творческого конкурса «Игры моего детства», на который поступило 70 работ взрослых художников (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Таллинна, Силламяэ, Нарвы) и 70 детских работ.

Кульминационный момент соревнования силачей «Раммумеэс»: победитель Тармо Митт из Тарту уходит в отрыв.

Пройти под парусом - редкая возможность для большинства жителей Нарвы, которая выпадает только в День города.

На Нарвском променаде танцует фольклорный музыкальный театр из Санкт-Петербурга «Морошка».