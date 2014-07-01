+Галерея. «Гонки на мыльницах»: впервые пираты из Минска и команда ETV+

Дата публикации: Сегодня, 12:43

3 июня 2017 г. в рамках Дней города полюбившиеся нарвитянам "Гонки на мыльницах" прошли уже в девятый раз.

Для участия было необходимо изготовить транспортное средство, которое способно не только доехать до финиша, но и удивить и порадовать зрителей своей оригинальностью. В этот раз в Нарву приехали команды со всей Эстонии, география участников весьма обширна: тут и Кохтла-Ярве, и Тюри, и Пярну, есть команда с острова Хийумаа. Традиционно, участники порадовали зрителей интересными образами. Среди них были и инопланетяне, и Заяц из «Ну, погоди!», и пираты, и футболисты, и загадочный белый человек в машинке с миньонами….

Неожиданным участником стала команда из Минска. Два года назад белорусские гости были в гостях в нашем городе и впервые увидели «Гонки на мыльницах». Они пришли в совершеннейший восторг – и в этом году привезли свой пиратский «корабль» - автомобиль и прокатились “с ветерком”. Также первый раз на гонке выступила команда ETV+, которая вела прямую трансляцию соревнований в Facebook. Традиционно в гонке приняли участие представители американского посольства. Как известно традиция спускаться с горы на самодельных автомобильчиках зародилась в штате Огайо примерно в 30-е годы прошлого века.

Скорость – совсем не главное в этой гонке, наоборот, организаторы просили участников не торопиться на спуске и дать возможность зрителям насладиться видом «мыльницы», её водителя и пассажиров. Вопросам безопасности, вообще, оказывается большое внимание: дети до 18 лет по условиям гонки обязаны были иметь защитный шлем, а ещё лучше – наколенники и налокотники.

Все участники, а их в этот раз было 18, получили замечательные призы от организаторов и спонсоров, а победителей наградили серьезными подарками – хорошими фирменными инструментами, которые обязательно понадобятся им при подготовке новой «мыльницы» в следующем году.

Приятно отметить, что в этом году впервые участникам компенсируются расходы по созданию машинки в сумме до 50-и евро, а также расходы на транспорт.

С. Боборенко