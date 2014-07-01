+Галерея. “Молодые американцы” поставили мюзикл с участием школьников из Эстонии и России

Дата публикации: Вчера, 23:06

В рамках Дней города с 30 мая по 1 июня в Нарве проходил международный молодежный проект «The Young Americans», который завершился вечером 1 июня масштабным мюзиклом в Нарвском спортивном холле на ул. Раквере, 22d.

«The Young Americans» (“Молодые американцы”) - это молодёжная организация, которая включает в себя 50 студентов музыкальной академии Лос-Анджелеса. Как выяснилось в на шоу в Нарве, на самом деле не все они американцы - в труппе были также начинающие артисты из Британии, Германии, Японии, Новой Зеландии.

“Молодые американцы”, меняя состав, уже полвека ездят по миру, обучая молодых людей из разных стран искусству танца. Приезжая в новый город, они собирают школьников и за несколько дней ставят вместе с ними мюзикл.

В нарвской постановке участвовали школьники не только из Нарвы, но также из Куртна, Ивангорода, Кингисеппа и Санкт-Петербурга - всего около 300 человек.

В первом отделение мюзикла выступали только “Молодые американцы”, а школьники были зрителями, но очень активными. Во втором основную роль сыграла уже местная молодёжь, а артисты из «The Young Americans» помогали, подсказывали, и, конечно, сами участвовали в концертных номерах, тоже привлекая зрителей. Пару строк спел даже вице-мэр Вячеслав Коновалов.

Перед началом шоу зрителей приветствовали мэр Нарвы Тармо Таммисте и заместитель посла США Элизабет Хорст. Именно при поддержке горуправы и американского посольства и стал возможен этот проект. Главным партнёром в его реализации выступил Нарвский молодёжный центр.

Николай Андреев