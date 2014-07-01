Нарвскому КЮМу - 60 лет

Дата публикации: Сегодня, 14:47

Утром 19 мая в реновированном здании клуба состоялась официальная часть празднования этой даты: поздравления, подарки и встреча бывших курсантов, которые за прошедшие 20, 30, а то и 50 лет стали умудренными опытом моряками, капитанами или как-нибудь иначе связанными с морем людьми. Те, чья дружба началась десятки лет назад в одном кюмовском экипаже, обнимались, фотографировались, вспоминали былые дни и друзей.

60 лет - очень солидный возраст для любой организации. Такой юбилей требует серьезного подхода и подготовки. Поздравить клуб и вручить оригинальный и, по возможности, полезный подарок пришли многие: чиновники из горуправы Нарвы, учителя из школ по интересам, представители морских учебных заведений из Таллинна и Санкт-Петербурга, куда охотно принимают бывших нарвских курсантов, просто друзья и гости клуба.

В этом году, впервые за много лет, кроме официальных лиц из России приехали и молодые парни в форме - курсанты знаменитой Макаровки (Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова) и Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Два шлюпочных экипажа из России приехали в Нарву, чтобы не только отметить юбилей друзей, но и принять участие в традиционной шлюпочной регате в честь начала нового сезона навигации на следующий день. Кюмовцы подготовили для гостей обширную культурную программу, но те при первой возможности сбежали в порт, чтобы немного потренироваться. Ребят можно понять - в Санкт-Петербурге они обычно гребут в спокойной воде канала. Им хотелось заранее узнать, как надо бороться с мощным течением Наровы, с которым хорошо знакомы местные юные моряки.

На второй день праздника все курсанты, от мала до велика, взялись за весла. Российские гости, преподаватели и ветераны клуба также приняли участие в гонках. Фото со страницы Нарвского КЮМа в Facebook

И на следующий день гости неплохо показали себя: макаровцы завоевали второе место в упорной борьбе в подгруппе ветеранов, а курсанты технического колледжа - третье в подгруппе «А» (юноши и девушки 15-17 лет).

Неофициальная часть юбилея - праздничный концерт - состоялась вечером в КЦ Geneva. Уже в фойе у многочисленных стендов с фотографиями, демонстрирующих историю Нарвского Клуба юных моряков, толпилось много народу. Позднее, уже в зале, который был практически полон, со сцены провели своеобразную перекличку, и оказалось, что все, кто сегодня пришел и находится здесь, так или иначе имеет отношение к клубу: это или преподаватели, или курсанты, бывшие и действующие, или их родители.

В ходе концерта со сцены дети пели о море, танцевали морские танцы, демонстрировали сигналы флажного семафора. Между номерами демонстрировались слайды об истории клуба и даже небольшой документальный фильм, снятый эстонским телевидением в конце шестидесятых годов. А в завершении концерта на сцену поднялся весь преподавательский коллектив и очень слаженно, под гитару, исполнил песню о родном клубе.

Василий Кушков





