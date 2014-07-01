+Галерея. “Бессмертный полк” принял заметное пополнение

Дата публикации: Вчера, 11:32

Нарва отметила День Победы митингом-концертом на Петровской площади и шествием к Братской могиле у подножия бастиона Виктория. Несмотря на холодную погоду в шествии участвовали тысячи горожан. Многие из них несли фотографии своих предков-фронтовиков. Организаторы просили не использовать на празднике символику, которая может кого-то раздражать, но в море георгиевских лент и красных флажков недовольство полиции вызвал… флаг РФ.

Гирлянду, которую возложили к памятным плитам на Петровской площади председатель Союза ветеранов Василий Корзанов, председатель горсобрания А. Ефимов и воины-афганцы, депутат В. Бутузов счёл важным дополнить корзиной цветов, увитых лентой цветов эстонского флага.



“Бессмертный полк” дорос до роты

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Нарве проходили несколько дней, но самые масштабные пришлись, конечно, на 9 мая. На торжественный митинг на Петровской площади более 100 человек пришли с портретами своих отцов и дедов, участвовавших в Великой отечественной войне. Движение “Бессмертный полк” в Нарве с прошлого Дня Победы заметно расширилось, и на площади можно было услышать о намерениях некоторых пока не присоединившиеся к нему людей через год понести портрет своего воевавшего предка.

Со сцены выступили руководители города, генеральный консул генконсульства РФ в Нарве, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, представители организации воинов-афганцев “Бастион”. Поздравил нарвитян с Днём Победы и председатель нарвского Союза ветеранов Василий Афанасьевич Корзанов, которому в этот день исполнился 91 год.

Среди участников праздника на Петровской площади была нарвитянка Нина Михайловна Левина, которая вернулась домой после эвакуации и справила новоселье как раз 9 мая 1945 года. - Мы приехали в Нарву чуть раньше, но негде было остановиться, - рассказала она. - Родители пошли работать на Кренгольм, и им дали комнату - на ивангородской стороне, на Парусинке. 9 мая мы как раз в неё въехали. Мне было 9 лет, я играла с соседскими ребятишками, когда вдруг услышала, что кто-то кричит: война кончилась! Победа! У нас было столько радости, что не описать! Мы радовались, что уцелели, и что теперь, наконец-то, начнётся мирная жизнь.

Среди пришедших на площадь были и ветераны - для них рядом со сценой установили места для сидения. Снова и снова к пожилым мужчинам и женщинам подходили дети и дарили красные гвоздики.

После концерта праздничная колонна, во главе которой шли уже ветераны не Второй мировой, а Афганской войны, двинулась к Братской могиле, что находится в районе порта.

Многие привели на праздник детей и принесли портреты дедов.

На Пятом равелине у подножия бастиона Виктория, рассказала ведущая церемонии, депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина, по разным оценкам похоронено от 22 до 26 тысяч человек - это и солдаты, и узники располагавшихся рядом концлагерей, и мирные жители.

Здесь заупокойную литию провёл епископ Лазарь, участники праздника возложили цветы, а после микрофон мог взять любой желающий, и над монументом понеслись стихи о войне и даже песни.

Праздничную колонну возглавляли ветераны, но уже не Второй мировой, а Афганской войны.

Российский флаг сочли незаконным

Перед праздником организаторы просили не использовать символику, которая может кого-то раздражать. Руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев в разговоре с корреспондентом Delfi отметил нежелательность использования той символики, которая может спровоцировать конфликт.

- Нужно учитывать, что для кого-то советские символы на Дне Победы — это символы победы, но многие видят в них, прежде всего, символ оккупации, — сказал Андреев. — Это праздник по поводу победы, а также день памяти погибших. Мы надеемся на понимание нарвитянами того, чему именно посвящено 9 мая.

Из-за этого во главе колонны решили нести простое красное полотнище без каких-либо символов. Эту честь доверили воину-афганцу Андрею Сущеву, который шёл в форме времён Великой отечественной.

- Наш коллектив афганцев - НКО “Бастион” - решил, что я должен идти первым, - пояснил он корреспонденту “Нарвской газеты”.

По словам Андрея, он не ожидал, что ведущая праздника Лариса Оленина на Петровской площади в микрофон представит его как главного знаменосца, и был даже смущён этим вниманием.

Рядом с красным знаменем флаги своих организаций несли воины-афганцы и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

В праздничной колонне были заметны и российские флаги. Такие флаги можно назвать сувенирными - поверх официального российского триколора на них изображён двуглавый орёл, взятый с государственного герба РФ. Нарвитянин Артём, который нёс самый большой такой флаг, на вопрос журналиста, почему он пришёл на День Победы именно с ним, пояснил:

- Я - гражданин России, у моей страны сегодня праздник, поэтому я и вышел с её флагом. Ну, и чтобы с другой стороны реки нас видели.



Уже после окончания праздника, когда люди расходились, около Художественной галереи к Артёму подъехали сразу две полицейских машины в гражданской расцветке (это при том, что полиция, ссылаясь на нехватку сил, впервые даже возложила работу по перекрытию улиц на самих организаторов праздничного шествия). Четверо полицейских заставили молодого человека свернуть флаг. Этому предшествовали несколько минут препирательств.

Кого, кроме них самих, раздражает российский флаг, полицейские в разговоре с молодым человеком сказать не смогли.

- Читайте Закон об охране общественного порядка, - ответил на вопрос об этом один из полицейских. - Там всё сказано.

Однако, прямого запрета на какую-либо символику там нет. Логика закона такова, что в общественных местах запрещено демонстрировать символы, которые в данном конкретном случае кого-либо оскорбляют или провоцируют конфликт.

Очевидно, что никакого конфликта не намечалось, и полицейские в этой ситуации сами выступили в роли оскорблённых, чем создали довольно странный прецедент. Ведь, насколько известно редакции “НГ”, эстонская полиция никогда раньше не запрещала показывать на улице символику официально признаваемого Эстонией государства.

Известно также, что вечером 9 мая полицейские на машинах без опознавательных знаков со скрытыми проблесковыми маячками останавливали в Нарве машины, на которых были закреплены флажки с символикой Дня Победы и советских или российских ВДВ. Украшенных таким образом машин в городе было немало.

Николай Андреев





