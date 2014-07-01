9 мая по улицам Нарвы пройдет «Бессмертный полк»

Дата публикации: Сегодня, 14:16

В этом году 9 мая в Нарве впервые в праздничной колонне, которая по традиции направляется с Петровской площади к Братской могиле, можно пройти в рядах организованного «Бессмертного полка».

Штендеров для нарвского «Бессмертного полка» с каждым днем все больше. Фото: Светлана Зайцева

Сразу уточним: люди, которые несли штандеры с фотографиями или просто большие фотографии своих родственников, участвовавших в боях Второй мировой войны, в нарвской праздничной колонне шествовали и раньше - с того самого времени, как в России возникло движение «Бессмертный полк». И, надо сказать, из года в год их становилось все больше. В этом году Союз некоммерческих организаций Ида-Вирумаа «Патриот» и Союз российских граждан Нарвы предлагают всем, кто 9 мая возьмет в руки фотографии своих близких-ветеранов войны, выступить организованной группой в составе единой праздничной колонны, которая начнет свое движение с Петровской площади к Братской могиле.

«Планируем, что впереди этой группы 9 мая мы будем нести плакат с названием «Бессмертный полк», - рассказал «Виру Проспекту» на прошлой неделе председатель правления Союза российских граждан Нарвы Геннадий Филиппов.

Станислав Максимов, член правления НКО «Память» (организация, которая входит в состав союза «Патриот» наряду с НКО «Камерад», Союзом ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС, MTÜ Narvalane и Narva poksiklubi Mere), уточнил, что регистрировать нарвский «Бессмертный полк» на официальной странице «Бессмертного полка» в интернете, как это сделали, например, таллиннцы и наши соседи – силламяэсцы, видимо, они не будут. «Для нас большее значение имеет непосредственно отношение нарвитян к движению «Бессмертный полк», а не регистрация этой акции как таковой, - сказал «ВП» Станислав Максимов. - Мы хотим поддержать главную идею «Бессмертного полка» - показать, что мы помним подвиг наших предков, они для нас живы, и мы вместе идем в одном полку. И вторая наша цель - постараться обратить внимание людей на то, что они тоже могут примкнуть к этой акции».

Союз некоммерческих организаций Ида-Вирумаа «Патриот» привлек к сотрудничеству в подготовке к проведению Бессмертного полка и коммерческую структуру - нарвскую фирму Argo Electronics OÜ, которая предлагает возможность распечатать фотографию фронтовика в большом формате по льготной цене - 2 евро и 2.5 евро с ламинированием. Первые сто клиентов получают бесплатно штендеры, на которые устанавливаются фотографии. Штендеры изготовил Союз российских граждан Нарвы.

По словам Олега Федорова, директора Argo Electronics, к 27 апреля они сделали уже более 40 штендеров. «Присылают фотографии по электронной почте, приносят в офис - большей частью это люди старше 70-ти, но приходят и совсем молодые. Кто-то прилагает достаточно подробную информацию: имя, отчество, годы жизни, на каком фронте воевал, в каком звании, у кого-то информации минимум — имя, отчество, кем служил, - рассказывает Олег Федоров. - Чаще всего над фотографиями приходится немало потрудиться, ведь это уже довольно старые снимки. Радует, что они есть, хранятся в семейных альбомах, а значит, этих людей знают и о них помнят».

Наша справка:

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в российском Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители города.

В Томске сегодня работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» - общероссийской гражданской инициативы. Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну, - главная задача «Бессмертного полка».

Светлана Зайцева