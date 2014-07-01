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Дни города: посмотреть Ренату Литвинову и послушать Федора Чистякова

Дата публикации: Вчера, 14:10

О том, что нарвитян и гостей города ждет в этом году в рамках фестиваля современного искусства Санкт-Петербурга в Нарве под названием «Мост дружбы», шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в минувшую пятницу. Общий контур праздника, подчеркнули организаторы, прежний, наполнение – новое.

 

Дни города: посмотреть Ренату Литвинову и послушать Федора Чистякова

Сергей Григорьевич Шуб (слева на фото): чем сложнее время, тем выше ценность фестивалей дружбы. Татьяна Завьялова


В этом году фестивалю, который по сути является празднованием Дней города в Нарве, исполняется уже 6 лет, это результат сотрудничества Нарвского самоуправления и театра из Санкт-Петербурга «Балтийский дом». Рассказывая о своей части программы, директор театра Сергей Шуб отметил, что фестиваль пройдет в уже устоявшемся, проверенном формате. Но конкретные события и фигуранты на фестивале всякий раз новые.

Прежде всего г-н Шуб напомнил, что с прошлого года у фестиваля появился свой президент: это известный сатирик Семен Альтов, живущий и творящий теперь как в российском Санкт-Петербурге, так и в эстонском Нарва- Йыэсуу.

 

Семен Альтов:
- Венецианский фестиваль когда-то начинался с того, что две безумные женщины надели маски и выбежали в них на улицу. А потом это стало мировым событием... Поэтому, может быть, нас уже не будет, а этот «Мост дружбы» будет жить и станет таким же популярным, как Венецианский фестиваль.

 

Открытие фестиваля как обычно состоится в пятницу. Празднование начнется концертом Нарвского симфонического оркестра в КЦ «Женева» с участием приглашенных солистов: на сей раз это молодая артистка Эстонского театра оперы и балета Яна Шевченко и восходящая звезда мюзикла россиянин Иван Ожогин. «Мода на музыкальные спектакли достигла и России», - так объяснил приглашение Ивана на концерт-открытие руководитель «Балтийского дома». Стоит отметить, что в этот раз нарвским оркестром будет дирижировать и дирижер из Санкт-Петербурга - Андрей Медведев.

Суббота, 3 июня, будет главным днем празднования. Со стороны наших российских партнеров вкладом в программу будет выступление на гала-концерте на территории Нарвского замка легендарной группы «Ноль» и ее лидера, культовой фигуры российского рока Федора Чистякова. Питерцы также примут в этот день участие в программе на променаде под названием «Променад танцует и поет». Россияне будут петь и танцевать, а также учить танцам всех желающих.

4 июня, в воскресенье, королем программы «Балтийского дома» будет джаз: театр привозит в Нарву патриарха питерского джаза, впрочем, и российского джаза в целом, мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина.
Как уже заведено, будет отдана дань и «самому народному из искусств». 1 июня пришедшим в кинотеатр APPOLO представят новую киноленту – фильм «Петербург. Только по любви» режиссера Ренаты Литвиновой. Перед показом выступит уже известный нарвитянам документалист и киновед Александр Поздняков.

Фотовыставка в этот раз познакомит нас с творчеством известных питерских журналистов Владимира и Вячеслава Желтовых. Она называется «Эстония – шаг навстречу». Это, как нетрудно догадаться, фотовзгляд жителей Северной Пальмиры на нашу страну.

Завершая свой обзор, директор театра «Балтийский дом» от лица всех организаторов особое приглашение на фестиваль адресовал жителям Эстонии и близлежащих к Нарве городов.

- Наверняка российских гостей приехало бы на фестиваль «Мост дружбы» гораздо больше, но оформить российскую визу стало труднее. Жителей Эстонии никакие препятствия по дороге в Нарву не сдерживают. Приезжайте, такое увидишь не каждый день. Язык общения значения не имеет!

О том, как будет представлены в программе фестиваля нарвские творческие силы, мы расскажем в следующем номере.

 

Татьяна Завьялова

 

Дни города: посмотреть Ренату Литвинову и послушать Федора Чистякова

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