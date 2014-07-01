В День Победы сохраним традиции ветеранов

Дата публикации: Сегодня, 15:32

Дорогие нарвитяне! Празднование Дня Победы в Нарве – знак внимания к нашим ветеранам, знак памяти и уважения к нашим прадедам, дедам, отцам, кому довелось выдержать суровые испытания в сороковые годы двадцатого века.

Как ни назови события 1941-1945 годов - Вторая мировая война или Великая Отечественная война - суть остается одна: каждая семья во всех странах Европы понесла потери, утраты, узнала, что несет человеку страшная идея покорения мира.

Мы продумали программу так, чтобы сохранить все традиции проведения праздника, которые когда-то разработал Нарвский Союз ветеранов; мы считаем, что именно им надо следовать нам, молодым нарвитянам, знающим о войне только по рассказам и фильмам.

Поэтому в программе есть и поездка по местам боев, и праздничный концерт, и митинг на Петровской площади, и шествие к Братской могиле.

А для того, чтобы наш праздник получился, у нас, организаторов, есть ко всем несколько просьб:

· 9 мая не оставлять на Петровской площади машины,

· соблюдать правила общественного порядка,

· использовать символику, разрешенную законодательством Эстонской Республики,

· если во время шествия вы не сможете успевать за движением колонны, перейдите на тротуары.

И последнее: ветеранов у нас осталось немного – 74 человека, большинство из них этот день встретят дома, так как основной возраст – за 90 лет, поэтому, если с вами по соседству живет участник войны, уважаемый ветеран, пожалуйста, поздравьте его от имени всех нарвитян. Спасибо всем за понимание, отзывчивость и доброту!

Пусть День Победы в Нарве будет всегда светлым и красивым праздником во имя мира и процветания!

Лариса Оленина,

Владимир Бутузов,

члены Нарвского городского собрания

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

7 мая, воскресенье.

Поездка по местам боев:

ветераны-энергетики отправляются от магазина «Консум» (ул.Выйду, 2) в 9.30,

представители общественных организаций – от Петровской площади в 10.00.

8 мая, понедельник

День памяти. Парк им.В.Герасимова, 12.00. Общество «Нарвамаа» приглашает почтить память погибших земляков

Праздничный концерт на ул. Пушкина (сцена рядом с памятником П. Кересу), 18.00.

9 мая, вторник

Концерт-митинг на Петровской площади, 13.00.

Шествие колонны к Братской могиле, 14.00.

Лития, возложение венков и цветов, 14.30.

Внимание! Для ветеранов и пожилых людей от Петровской площади до Братской могилы и обратно организован автобус.