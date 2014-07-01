Шествие на Днях города пройдёт по новому маршруту

ТоржествоШествие на Днях города пройдёт по новому маршруту
Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня. На протяжении последних пяти лет они проводятся совместно с городом Санкт-Петербургом в рамках театрального фестиваля «Мост Дружбы». Нынешний год исключением не станет. Однако горожан ожидают некоторые нововведения.
Более подробно о программе Дней города организаторы расскажут 28 апреля на совместной с петербургскими коллегами пресс-конференции.
Масштабное шоу Young Americans снова в Нарве
Мероприятие под названием Young Americans, которое пройдёт в День защиты детей, 1 июня, вероятнее всего, и откроет праздничную программу. В 2014 году подобное шоу с большим успехом прошло в Ледовом холле, тогда на сцене вместе выступили 300 человек. В рамках нынешнего масштабного проекта состоятся трёхдневные творческие мастерские, в результате чего родится музыкально-вокальное выступление 200 нарвских ребят и 50 молодых американцев. С 5 апреля будет объявлена регистрация для желающих попасть в проект, участие в нём для детей - бесплатно.
Вечер 1 июня закончится ночным показом в кинотеатре Apollo.
2 июня нарвитян порадует Нарвский симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры и солист Иван Ожогин, российский актёр музыкального театра, певец, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».
Шествие: теперь от сцены Дальберга
Традиционно самым насыщенным днём станет суббота, в нынешнем году - 3 июня. Праздник начнётся шествием, которое в этот раз из-за ремонта Таллиннского шоссе отправится в 13.30 от сцены Дальберга на променаде. Дальше участники поднимутся по улице Рая, где к этому времени уже закончатся «Гонки на мыльницах», затем колонна повернет на улицу Пушкина и направится в Нарвский замок. По словам заместителя руководителя Отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрия Вергуна, новый маршрут проходит в более красивых и символических местах - как раз под мостом «Дружба», соединяющим Эстонию и Россию.
Согласован маршрут и с представителями национально-культурных обществ, которые всегда с удовольствием и желанием принимают в нём участие, несмотря на солидный возраст некоторых их членов. Медицинскую помощь, в случае необходимости, как обычно, можно будет получить в палатке «Красного креста».
Основные мероприятия Дней города пройдут 3 июня в Нарвском замке с 14 до 22 часов, где всё будет предусмотрено для семейного отдыха.
На главной сцене горожан будут развлекать приглашённые гости из Санкт-Петербурга – Фёдор Чистяков и рок-группа «Ноль», есть также устная договорённость о выступлении с участниками конкурса «Евровидения» от Эстонии Койтом Тооме и Лаурой Пыльдвере. Развлекательная программа, разумеется, не ограничится только вышеуказанными исполнителями. Имена ещё двух хедлайнеров (артистов, особо ожидаемых публикой – прим. ред.) организаторы пока держат в тайне.
Софья Боборенко
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