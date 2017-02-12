Дата публикации: Вчера, 15:53

21 февраля в культурном центре Geneva в Нарве состоялся приём и концерт в честь Дня независимости Эстонской Республики. В этот вечер знак почётного гражданина Нарвы получил предприниматель и меценат Александр Брокк.

Александр Брокк (слева) официально стал почётным гражданином Нарвы. Фото: Николай Андреев

Поздравляя собравшихся с Днём независимости, мэр Нарвы Тармо Таммисте вспомнил, что произошло в стране за год. Президентом стала женщина, в чём мы, по замечанию мэра, догнали, наконец, соседей — Литву, Латвию и Финляндию. Поменялось правительство, которое сходу начало вносить в жизнь республики очень большие изменения.

- Все мы любим нашу Эстонию, - продолжил речь мэра председатель горсобрания Александр Ефимов и тут же закончил. - Хочу пожелать вам всем, чтобы и Эстония вас тоже любила.

Председтель напомнил, что месяц назад горсобрание единогласно присвоило звание почётного гражданина Нарвы Александру Брокку, а согласно регламенту, вручать соответствующий знак полагается во время празднования либо Дня города, либо Дня независимости Эстонии.

Александр Брокк в ответном слове поблагодарил всех, кто посчитал его достойным носить звание почётного гражданина, не только представителей городских властей, но и работников промпарка Intec-Nakro и сотрудников кожзавода, с которыми работает уже более 30 лет.

- Я родился и вырос в Нарве, очень люблю этот город и горжусь им, - сказал Брокк. - И я мечтаю, чтобы когда-нибудь Нарва стала одним из самых лучших городов Эстонии, где было бы интересно учиться, трудиться и жить, как молодёжи, так и людям старшего поколения.

За большой вклад в образование почётным знаком за заслуги перед городом была награждена также преподаватель музыкальной школы Людмила Хомякова.

Дню независимости на этой неделе в Нарве посвещены сразу несколько концертов, выставка картин (об их авторе читаейте на 8 странице) и других культурных мероприятий — более подробно с программой празднования вы можете познакомиться в приложении «На досуге».









