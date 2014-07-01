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В мире
Зафиксированный аргентинскими военными шум не принадлежал пропавшей подлодке

Дата публикации: Сегодня, 10:41

Пропавшая аргентинская подводная лодка не является источником звуков, которые ранее были зафиксированы в зоне поисково-спасательной операции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Зафиксированный аргентинскими военными шум не принадлежал пропавшей подлодке

 

"Этот шум был проанализирован. Он не соответствует шуму, который может исходить от подводной лодки", - заявил Бальби, добавив, что у записанных звуков может быть "биологическое происхождение".

Накануне сообщалось, что военно-морской флот Аргентины, возможно, засек шум от пропавшей у берегов Южной Америки подводной лодки "Сан-Хуан". Гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки.

За день до этого ВМС Аргентины объявили о том, что получили семь сигналов, которые, судя по всему, были посланы с подлодки. Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз.

Поиски начались 16 ноября, свою помощь предложили США, Великобритания и Чили. 18 ноября операция была расширена и получила статус поисково-спасательной.

"Сан-Хуан" - дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Суда этого типа - одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.

www.newsru.com

 

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