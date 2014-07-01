Зафиксированный аргентинскими военными шум не принадлежал пропавшей подлодке

Дата публикации: Сегодня, 10:41

Пропавшая аргентинская подводная лодка не является источником звуков, которые ранее были зафиксированы в зоне поисково-спасательной операции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель ВМС страны Энрике Бальби.

"Этот шум был проанализирован. Он не соответствует шуму, который может исходить от подводной лодки", - заявил Бальби, добавив, что у записанных звуков может быть "биологическое происхождение".

Накануне сообщалось, что военно-морской флот Аргентины, возможно, засек шум от пропавшей у берегов Южной Америки подводной лодки "Сан-Хуан". Гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки.

За день до этого ВМС Аргентины объявили о том, что получили семь сигналов, которые, судя по всему, были посланы с подлодки. Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз.

Поиски начались 16 ноября, свою помощь предложили США, Великобритания и Чили. 18 ноября операция была расширена и получила статус поисково-спасательной.

"Сан-Хуан" - дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Суда этого типа - одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.

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