МОК объявил дату заседания по вопросу допуска России к Олимпиаде

Дата публикации: Вчера, 16:27

Международный олимпийский комитет (МОК) объявит свое решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 5 декабря.

Вердикт будет принят исполкомом МОК в Лозанне на основе докладов комиссий во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом, уточняется на официальном сайте организации.

Пресс-конференция, на которой объявят решение, намечена на 21:30 по московскому времени.

После публикации скандального доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории, МОК создал две комиссии, призванные разобраться с обвинениями в адрес РФ.

Первая комиссия во главе с Денисом Освальдом занимается расследованием возможных случаев махинаций с допинг-пробами россиян в Сочи и их перепроверкой. Первые ее выводы по поводу виновности отечественных лыжников оказались неутешительными для россиян. Высока вероятность, что по всем делам, рассматриваемым комиссией Освальда, будут приняты аналогичные вердикты.

Комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами и пока не оглашала никаких, даже предварительных, результатов.

Комиссии должны представить исполкому МОК свои выводы, на основании которых будет принято решение о допуске россиян к Олимпиаде-2018.

Ранее на этой неделе совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать РУСАДА.

Данное решение было принято из-за невыполнения двух ключевых критериев дорожной карты - публичного признания выводов комиссии Макларена о существовании государственной допинговой системы, а также предоставления доступа к допинг-пробам, опечатанным в Московской антидопинговой лаборатории.

Руководство РФ в лице президента Владимира Путина ранее признало неэффективность антидопинговой системы в стране, однако категорически отвергает саму возможность существования государственной допинговой системы. Недавно Путин также связал обвинения в адрес России с предстоящими в стране президентскими выборами.

Вполне возможно, что МОК будет настаивать на выступлении "чистых" спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом, что уже было опробовано на чемпионатах мира. Однако российская сторона заранее отказалась от поездки в Пхенчхан на таких условиях.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков велел олимпийской сборной продолжать подготовку к Олимпиаде, несмотря на ситуацию вокруг РУСАДА, так как допуск страны к Играм находится только в компетенции Международного олимпийского комитета.

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